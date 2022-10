VIDEO Haaland za povijest: City masakrirao United u gradskom derbiju i pokazao zašto je prvi favorit za naslov

U velikom mančesterskom derbiju, ogledu 9. kola engleske nogometne Premier lige između Cityja i Uniteda, s čak 6-3 je slavio Manchester City uz po tri gola Erlinga Haalanda i Phila Fodena.

City je bio blizu tome da je izjednači rekordne pobjede protiv gradskog rivala jer je ranije kroz povijest, sa 6-1, dva puta pobjeđivao United. Oba puta se to dogodilo na Old Traffordu, 1926. i 2011. godine. Tih je 6-1 bilo do 84. minute ove nedjelje, ali je Martial u završnici zabio dva gola za United i umjereniji poraz.

U svakom pogledu City je razbio gradskog rivala kroz cijelu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu kada je sijevalo sa svih strana oko gostujućih vrata, a na odmor se otišlo s 4-0 za City. Po dva pogotka su postigli Phil Foden i Erling Haaland, s tim da treba napomenuti kako je opet sjajno funkcionirala belgijsko-norveška veza budući je oba puta Haalandu asistirao Kevin de Bruyne.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Gostujući navijači su bili toliko očajni ili im je vrlo brzo postalo jasno pa su brojni štovatelji Manchester Uniteda tribine i stadion napustili tijekom ili na kraju prvog poluvremena.

U nastavku je City ipak donekle usporio sa svojim napadima, a na 1-4 je smanjio Antony u 56. minuti fantastičnim pogotkom s više od 20 metara. No, bio je to samo trenutak kada su igrači Cityja nestali s nedjeljne scene. U 64. minuti opet se zatresla gostujuća mreža i opet je strijelac bio nezaustavljivi Haaland, ovaj put za 5-1.

Na posljednjih sedam utakmica Cityja, u prvenstvu i Ligi prvaka, Haaland je zabio barem pogodak, s tim da je jednom zabio dva gola, a čak tri puta tri pogotka. Prije ove nedjelje Haaland je „hat-trickom“ počastio Nottingham Forest i Crystal Palace te mu je za tri „hat-tricka“ bilo potrebno samo osam utakmica, što je apsolutni rekord Premier lige. Haaland je ukupno na 14 ligaških golova te je uvjerljivo najbolji strijelac Premier lige.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Ubrzo je još jedan igrač upisao „hat-trick“ na ovom susretu. U 72. minuti je Foden zabio za 6-1, svoj treći pogodak, a drugi put mu je asistirao Haaland. Tako su dvojica igrača zabila po tri gola u ovom gradskom obračunu, a prije toga je posljednji igrač Cityja koji je zabio Unitedu tri gola na jednoj utakmici bio Francis Lee 1970. godine. Kroz cijelu povijest takvo što je uspjelo samo još Horaceu Barnesu 1921. godine!

City je po četvrti put, u posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima, pobijedio gradskog rivala.

Manchester City je došao na bod zaostatka vodećem Arsenalu (21-20), dok je Manchester United ostao na šestoj poziciji na ljestvici.

Ove nedjelje još igraju Leeds i Aston Villa, dok kolo završava u ponedjeljak susretom Leicestera i Nottingham Foresta.

