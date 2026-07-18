Čudesni Slovenac Pogačar 25. etapnom pobjedom u karijeri povećao prednost

Čudesni Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pobjednik je 14. etape ovogodišnjeg "Tour de Francea" vožene od Mulhousea do Le Marksteina u dužini od 155.3 kilometara kojom je dodatno povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske biciklističke utrke.

Pogačar je do svoje četvrte etapne pobjede na ovogodišnjem "Touru", a ukupno 25. u karijeri stigao nezadrživim napadom 1.5 kilometara prije vrha zadnjeg uspona dana Col du Haaga koji se nalazio šest kilometara prije cilja.

Do vrha uspona Pogačar je stvorio 20 sekundi prednosti ispred prvih pratitelja, Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) i Francuza Paula Seixasa (Decathlon-CMA CGM), a na nizbrdici je ta prednost narasla i na preko pola minute. Na nizbrdici je prateći dvojac postao i trojac jer je Vingegaarda i Seixasa uhvatio Pogačarov momčadski kolega, Meksikanac Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) koji je u konačnici i zauzeo drugo mjesto u etapi sa 38 sekundi zaostatka, koliko je zaostao i treći Seixas, dok je Vingegaard završio četvrti sa 44 sekunde zaostatka.

Osam dana prije kraja "Toura" Pogačar u ukupnom redoslijedu ima velikih 4:30 minuta prednosti ispred drugog Vingegaarda, odnosno 5:04 minuta ispred trećeg Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe) te je na najboljem putu pridružiti se Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinaultu, Belgijancu Eddyju Merckxu i Španjolcu Miguelu Indurainu na vrhu ljestvice svih vremena s pet naslova pobjednika "Toura".

Također, sa 25 etapnih pobjeda Pogačar se izjednačio s Francuzom Andreom Darrigadeom na četvrtom mjestu svih vremena po broju etapnih pobjeda. Ispred njega su samo Britanac Mark Caendish sa 35, Merckx sa 34 i Hinault sa 28.

REZULTATI,

14. ETAPA:

1. Tadej ⁠Pogačar (Slo/UAE ​Emirates-XRG) 4:00:07

2. ‌Isaac Del ⁠Toro (Mek/UAE ⁠Emirates-XRG) +38

3. Paul Seixas (Fra/Decathlon-CMA CGM) +38

4. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-⁠Lease a Bike) +44

5. Remco ‌Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +48

6. Juan ​Ayuso (Špa/Lidl-Trek) +50

7. Florian Lipowitz (Njem/Red Bull-‌BORA-Hansgrohe) +50

8. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) +1:18

9. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X ​Mobility) +1:40

10. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) +1:40

UKUPNO:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates-XRG) 51:18:28

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease ⁠a ​Bike) +4:30

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +5:04

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon-CMA CGM) +5:19

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) +5:22

6. ⁠Florian Lipowitz (Njem/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +5:44

7. Isaac ⁠Del Toro (Mek/UAE Emirates-XRG) +5:50

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) +7:35

9. Tom Pidcock (VB/Pinarello-Q36.5) +7:59

10. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) +8:25