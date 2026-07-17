Francuski stoper iskreno uoči utakmice za broncu: 'Nitko ne želi igrati ovu utakmicu'

Ibrahima Konaté uoči utakmice za treće mjesto Svjetskog prvenstva između Francuske i Engleske nije skrivao da brončani dvoboj nije ono zbog čega su reprezentativci došli na Mundijal. Francuska je u polufinalu poražena od Španjolske, dok je Engleska ispala od Argentine, pa će se dvije razočarane reprezentacije u subotu boriti za medalju.

Francuski stoper pritom se osvrnuo na raniju izjavu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji je rekao da nitko ne želi igrati utakmicu za treće mjesto.

"Vidio sam da je Thomas Tuchel rekao da nitko ne želi igrati ovu utakmicu za treće mjesto. U pravu je u smislu da smo svi željeli igrati finale, a ne utakmicu za treće mjesto", rekao je Konaté.

Ipak, francuski reprezentativac naglasio je da razočaranje zbog propuštenog finala ne znači da će njegova momčad olako shvatiti utakmicu protiv Engleske.

"Ali ponosni smo što nosimo ovaj dres, tako da ćemo ovu utakmicu odigrati do kraja. Imamo dužnost kao francuski reprezentativci, a mnogi bi igrači voljeli biti ovdje", poručio je.

Konaté je potom dobio pitanje i o finalu između Argentine i Španjolske te o tome kome će biti naklonjen. Francuska je na turniru već izgubila od Španjolske, dok s Argentinom ima neriješene račune iz finala Svjetskog prvenstva 2022. godine.

"Ja ću igrati u Španjolskoj, a to je momčad koja nas je pobijedila, pa ako osvoje naslov, možete reći da smo izgubili od svjetskih prvaka", rekao je Konaté, koji će od sljedeće sezone nositi dres španjolskog velikana.

S druge strane, prema Argentini i dalje postoji određena sportska motivacija zbog poraza u finalu u Kataru, no Konaté je istaknuo da u finalu nema jasnog favorita kojem bi osobno davao prednost.

"Što se Argentine tiče, s njima imamo neriješene račune iz 2022., ali Mac Allister je moj prijatelj. Nemam preferenciju", zaključio je francuski branič.

Francuska će tako protiv Engleske pokušati završiti Svjetsko prvenstvo pobjedom i osvojiti brončanu medalju, dok će se Argentina i Španjolska u nedjelju boriti za naslov svjetskog prvaka.