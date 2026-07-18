Pivarski osvojio osmu hrvatsku medalju na EP-u do 18 godina

Trećeg dana Europskog U18 atletskog prvenstva osvojena je prva hrvatska medalja na ovom natjecanju. Za to je zaslužan Patrik Pivarski koji je u utrci hodanja na 5000 m osvojio brončanu medalju u vremenu 20:40,66. To je osma hrvatska medalja osvojena na Europskim U18 prvenstvima od 2016. godine kada je održano prvo izdanje ovog natjecanja.

- Ovo prvenstvo je stvarno dobro i osjećam se fantastično. Ovo je moja prva medalja na velikim prvenstvima, tako da mi je jako važan ovaj rezultat. Utrka je bila jako teška, bilo je puno guranja, ali u posljednjih 400 metara sam jako potegnuo, probio se među vodeće i uspio osvojiti ovu medalju. Nadao sam se medalji prije utrke, ali nisam je očekivao. Samo sam se nadao da će utrka dobro proći. Atmosfera je ovdje nevjerojatna, svi moji prijatelji došli su me podržati, zato mi je ovo vrlo posebno. Moja sljedeća stanica je Oregon, svjetsko juniorsko prvenstvo, početkom kolovoza - rekao je Pivarski, član zagrebačkog kuba Agram čija je trenerica Ljiljana Ćulibrk.

Za Hrvatsku su medalje u ovom uzrastu, na europskim prvenstvima do 18 godina osvajali Lara Ontl (treća na 2000 m zapreke), Jana Koščak (prva u sedmoboju), Lara Jurčić (treća na 200 m), Vita Barbić (prva u bacanju koplja, treća u bacanju diska), Eva Barbarić (druga na 400 m prepone) I Jan Ferina (treći u bacanju kugle).

U finalu skoka u dalj nastupila je Bela Steinocher osvojivši 12. mjesto sa skokom od 5,58 m. Izvrsnu utrku istrčala je Ana Poljak u polufinalu na 800 m. Ona je u svojoj skupini na cilj stigla treća s osobnim rekordom 2:06,08 te se izravno plasirala u finale kao ukupno treća u polufinalu. U polufinalu na 200 m nastupila je Lara Jelić koja je osvojila ukupno 15. mjesto s rezultatom 24,37 te se nije uspjela plasirati u finale. Najslabiji nastup od naših danas je imao Roko Vitković u kvalifikacijama bacanja koplja 700 g koji je natjecanje završio bez ispravnog hica.