Zvijezda Kolumbije u centru skandala, uhvaćen s bivšom djevojkom suigrača s kojim će dijeliti svlačionicu u Benfici

Dani odmora koje je kolumbijski nogometni reprezentativac Jhon Jáder Durán proveo u domovini nakon kvalifikacijskih obveza pretvorili su se u pravu medijsku sapunicu koja ne prestaje intrigirati javnost. Umjesto da iskoristi rijetke slobodne trenutke za miran odmor s obitelji i prijateljima, napadač saudijskog Al-Nassra našao se u epicentru dviju kontroverzi koje su zasjenile njegove sportske uspjehe. Vrhunac se dogodio kada je objektivom skrivenog fotoaparata uhvaćen u jednom restoranu u Medellínu u društvu Nicole Rivere, poznate influencerice s više od milijun pratitelja, u javnosti poznatije pod nadimkom "La Suprema".

Naizgled bezazlena večera ne bi privukla toliku pažnju da Rivera nije bivša djevojka njegovog suigrača iz reprezentacije, Richarda Ríosa, veznjaka brazilskog Palmeirasa. Fotografija na kojoj Durán u tamnoj majici i Rivera u crnoj haljini ulaze u restoran, gdje ih dočekuje osoblje, proširila se društvenim mrežama brzinom munje, pokrenuvši lavinu komentara i nagađanja o prirodi njihovog odnosa. Mnogi su obožavatelji osudili njegov potez, smatrajući ga nepoštovanjem prema suigraču i kršenjem nepisanog koda ponašanja unutar svlačionice.A da sve bude još zanimljivije, Jhon Durán uskoro će postati novi igrač Benfice gdje će ponovno dijeliti svlačionicu sa Richardom Ríosom.

Međutim, večera s atraktivnom influencericom bila je samo kap koja je prelila čašu. Nekoliko dana ranije, Durán je izazvao zgražanje javnosti objavivši na svom Instagram profilu fotografije i videozapise na kojima se hvali svojom novom "igračkom", triciklom vrijednim gotovo 25 tisuća eura. Problem nije bio u luksuznom vozilu, već u načinu na koji ga je koristio. Na snimkama se jasno vidjelo kako napadač pri velikoj brzini upravlja vozilom ulicama Medellína bez zaštitne kacige, grubo kršeći prometne propise i, što je još važnije, dovodeći u opasnost vlastiti život i svoju multimilijunsku karijeru. Njegov nonšalantni stav dodatno je potpirio vatru, pogotovo nakon što je uz fotografije napisao poruku: Uvijek to radite sa svojima, jer to je ono što ostaje. I ne pokušavajte se svidjeti svima, to nije dobro.

Iako veza između Richarda Ríosa i Nicole Rivere nikada nije bila službeno potvrđena, fotografije na kojima su zajedno na jahti ili u dizalu kružile su medijima i jasno upućivale na ljubavnu romansu. Njihov je odnos, prema pisanjima kolumbijskih medija, okončan nakon što je Ríos u Brazilu viđen s brazilskom manekenkom Madu Carvalho, koju je čak poveo kao pratnju na svečanu dodjelu nagrada prvenstva Paulista, gdje je proglašen najboljim veznjakom. Time je dao do znanja da je nastavio sa životom, što donekle umanjuje težinu Duránovog "prekršaja". Ipak, u svijetu nogometa, gdje se odnosi unutar momčadi smatraju svetinjom, izlazak sa donedavnom djevojkom suigrača, bez obzira na okolnosti, smatra se potezom koji narušava harmoniju i povjerenje. Javnost je podijeljena, no prevladava mišljenje da je Durán trebao pokazati više takta i poštovanja prema kolegi s kojim dijeli svlačionicu u nacionalnom dresu, a uskoro i u klubu.

"La Suprema" je prije Ríosa bila u vrlo medijski eksponiranoj i turbulentnoj vezi s poznatim kolumbijskim reggaeton pjevačem Blessdom. Ta je veza, obilježena glasinama o nevjeri i čestim prekidima, konačno završila početkom 2025. godine, nakon čega se influencerica povukla iz javnosti sve do susreta s Duránom. Ni sam Durán u cijelu priču nije ušao bez vlastite ljubavne prtljage. Bio je u vezi s manekenkom Angelom Capellom, no ona je neposredno prije izbijanja skandala na svom Instagramu potvrdila da je slobodna, demantiravši tako glasine da Durán planira živjeti u Bahreinu kako bi bio s njom, s obzirom na stroge zakone u Saudijskoj Arabiji koji zabranjuju zajednički život nevjenčanim parovima.

Duran je odrastao u Zaragozi, rudarskom gradu u Kolumbiji obilježenom siromaštvom i nasiljem. Odrastajući u teškim uvjetima, nogomet mu je postao jedini bijeg iz surove stvarnosti. Njegov otac, Regino, bio je uključen u rad lokalnih nogometnih klubova, usmjerivši tako sinovljev talent i strast prema sportu koji će mu kasnije promijeniti život. Ključni trenutak dogodio se kada je kao 11-godišnjak na jednom turniru za mlade zapeo za oko Wilberthu Perei, treneru u nogometnoj akademiji kluba Envigado, poznatoj po razvoju mladih talenata. U Envigadu je njegov uspon bio strelovit; isprva je igrao na krilnoj poziciji, da bi se ubrzo profilirao kao klasični, ubojiti napadač, što je pozicija na kojoj će kasnije izgraditi svoju karijeru i steći svjetsku slavu.

Njegov talent bio je toliko očit da je za prvu momčad Envigada debitirao sa samo 15 godina, postavši tako jedan od najmlađih strijelaca u povijesti kolumbijske prve lige. Njegove izvanredne partije nisu mogle proći nezapaženo. Već 2021. godine, kao 17-godišnjak, potpisao je za američki Chicago Fire u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. Zbog svoje maloljetnosti, morao je pričekati 18. rođendan kako bi se preselio u SAD i priključio novoj momčadi. Period prilagodbe bio je kratak. U svojoj jedinoj punoj sezoni u MLS-u, Durán je eksplodirao, postigavši osam golova uz šest asistencija u 28 nastupa, čime je privukao pažnju brojnih europskih velikana.

Taj iskorak dogodio se u siječnju 2023. godine, kada je potpisao za Aston Villu, klub iz engleske Premier lige, u transferu vrijednom gotovo 30 milijuna eura. U najjačoj ligi svijeta, Durán se brzo nametnuo kao "super zamjena", igrač koji ulazi s klupe i svojom energijom mijenja tijek utakmice. Često je postizao ključne golove, a posebno se pamte njegova dva pogotka protiv Liverpoola u svibnju, kojima je svom klubu osigurao dragocjen bod i pomogao u konačnom plasmanu u Ligu prvaka. Nakon uspješne epizode u Engleskoj, uslijedio je novi, financijski iznimno unosan transfer u saudijski Al-Nassr, gdje se pridružio zvijezdama poput Cristiana Ronalda.

Kontroverze koje su pratile Duránov odmor u Kolumbiji nisu izolirani incidenti, već se uklapaju u širi obrazac ponašanja koji ukazuje na to da se mladi napadač ponekad teško nosi s pritiskom i očekivanjima koje donosi status zvijezde. Njegov napet odnos s medijima dodatno je eskalirao nakon remija reprezentacije protiv Paragvaja (2:2), kada su njegove izjave u zoni za medije ocijenjene kao arogantne i lišene bilo kakve samokritičnosti. Na pitanje novinara zašto reprezentacija prolazi kroz krizu rezultata, Durán je odgovorio metaforom: To je normalno. Ne može uvijek sve biti ružičasto, postoje loši i dobri trenuci. Kao i kod kuće, s partnerom, postoje loši i dobri trenuci. Takav je nogomet.

Kada su ga upitali za samokritiku, odrješito je odgovorio: Nikakva. Radili smo za pobjedu, trčali smo, pokušavali. Ušle su dvije, promašili smo nekoliko, kao što svaka ekipa promašuje.

Svoj istup zaključio je rečenicom koja je mnogima zasmetala: Pobjeđuje se, remizira, gubi. Sada smo u ne tako dobrom trenutku, a kad smo bili u dobrom, sve je bilo ružičasto i svi su lijepo govorili. Sada ne valja, ali kao što tada nismo bili Bog, tako sada nismo vrag.

Na kraju, priča o Jhonu Duránu je priča o dva lica: s jedne strane je nevjerojatno talentirani nogometaš čiji je uspon od krajnjeg siromaštva do svjetske slave inspiracija mnogima, a s druge strane je mladić koji se bori s teretom slave, donoseći odluke koje prijete da će zasjeniti njegov sportski genij. Njegova budućnost ovisit će ne samo o golovima koje će postizati na terenu, već i o lekcijama koje će naučiti izvan njega. Incidenti iz Kolumbije trebali bi mu poslužiti kao ozbiljno upozorenje. Hoće li izvući pouke iz svojih pogrešaka i usmjeriti svoju energiju isključivo na nogomet ili će dopustiti da ga zamke slave odvedu na krivi put, pokazat će vrijeme.