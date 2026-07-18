Turnir koji stvara prvake: Zagreb osvojio 11. naslov i potvrdio kvalitetu sportskog sustava

U Ljubljani je nedavno održan Turnir 4 grada, za Zagreb i zagrebačke sportaše vrlo važno međunarodno natjecanje koje je puno više od samog mjesta na tablici. Riječ je o jednom od najvažnijih međunarodnih razvojnih projekata za mlade sportašice i sportaše, prilici da već na početku karijere osjete što znači nastupati izvan Hrvatske, predstavljati svoj grad i odmjeriti snage s vršnjacima iz drugih sportskih sustava.

Zagrebačke selekcije u jakoj su konkurenciji još jednom potvrdile kvalitetu sporta hrvatske metropole te u Zagreb donijele 11. naslov ukupnog pobjednika Turnira 4 grada. Najveće zasluge za novi trofej pripale su rukometašima, nogometašima te atletičarkama i aletičarima, koji su slavili u svojim sportovima. Stolnotenisačice i stolnotenisači ukupno su bili drugi, dok su košarkašice i odbojkašice zauzele treće mjesto.

Za mnoge mlade sportaše ovakvo natjecanje ostaje jedno od prvih velikih međunarodnih iskustava. Putovanje s gradskom selekcijom, nastup protiv Ljubljane, Budimpešte i Bratislave, zajedništvo s drugim zagrebačkim ekipama i osjećaj da ne predstavljaju samo klub, nego cijeli grad, daju ovom turniru posebnu vrijednost.

Glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop istaknula je kako je osvajanje 11. naslova ukupnih pobjednika veliko zadovoljstvo za zagrebački sport, ali i potvrda sustavnog rada koji stoji iza mladih sportaša.

- Turnir Četiri grada jest natjecanje prijateljskog karaktera, ali svaka pobjeda za nas predstavlja veliko zadovoljstvo jer potvrđuje da Zagreb u različitim sportovima kontinuirano razvija kvalitetne mlade sportaše. Međutim, ovaj rezultat vidim prije svega kao zajednički uspjeh svih koji sudjeluju u njihovu razvoju – sportskih saveza, klubova, trenera, roditelja i samih sportaša - rekla je Suzana Šop.

Posebno važnom smatra činjenicu da je do ukupne pobjede Zagreb došao zahvaljujući rezultatima u više sportova.

- Posebno veseli činjenica da su ovom uspjehu pridonijeli sportaši iz više sportova, što pokazuje širinu i kvalitetu zagrebačkog sportskog sustava. Upravo je to najveća vrijednost ovakvog rezultata - dodala je.

Turnir Četiri grada okuplja mlade sportaše iz Zagreba, Ljubljane, Budimpešte i Bratislave, a njegova vrijednost nije samo u natjecanju. Riječ je o projektu koji godinama povezuje gradove, sportske saveze, trenere i mlade sportaše te stvara prostor za razmjenu iskustava i razvoj novih ideja.

-Turnir Četiri grada puno je više od sportskog natjecanja. On već desetljećima povezuje gradove koji dijele slične vrijednosti kada je riječ o razvoju mladih sportaša i ulaganjima u sport - naglasila je Šop.

Osim sportskog dijela, Turnir je važan i za predstavnike sportskih organizacija, trenere i gradove sudionike.

- Takva suradnja doprinosi razvoju novih ideja i kvalitetnijih programa za mlade, a istovremeno jača prijateljske odnose između naših gradova. Upravo zbog toga smatram da je kontinuitet održavanja ovog projekta jednako važan kao i sami sportski rezultati - istaknula je Šop.

Turnir Četiri grada vrlo je važan za mlade sportaše jer im daje iskustvo koje nadilazi uobičajeno natjecanje u jednom sportu, naglasila je voditeljica komunikacija i odnosa s javnošću SSGZ-a Višnja Uradin Brajdić.

- Svaki nastup i svako stjecanje iskustva za mlade sportaše od velike je važnosti. Kada se taj nastup događa na međunarodnoj razini, značaj je još veći jer sportaši imaju priliku provjeriti svoje sportsko umijeće u jačoj konkurenciji, u ogledu sa sportašima iz drugih zemalja. S obzirom na to da je Turnir Četiri grada multisportsko natjecanje, mladim sportašima ovo je dodatno sportsko iskustvo koje nadilazi iskustva natjecanja u jednom sportu. Pritisak je veći u međunarodnom okruženju, što osim maksimalnog sportskog angažmana zahtijeva i jačanje samopouzdanja i mentalne snage. U nekim slučajevima ovaj Turnir služi kao priprema i provjera pojedinim mladim sportašima uoči nastupa za nacionalnu kadetsku reprezentaciju na velikim međunarodnim natjecanjima poput europskih ili svjetskih prvenstava. Tako je 2022. godine ženska košarkaška selekcija Grada Zagreba činila okosnicu hrvatske kadetske reprezentacije koja je dva mjeseca kasnije osvojila broncu na Europskom prvenstvu - rekla je Uradin Brajdić.

Na Turniru Četiri grada mladi sportaši ne predstavljaju samo svoje klubove i saveze. Oni nastupaju kao gradske selekcije i nose boje Zagreba.

- S obzirom na to da se radi o gradskim selekcijama, činjenica da sportašice i sportaši dolaze iz više zagrebačkih klubova u ovom je slučaju sporedna. Naravno da je to priznanje kvalitetnog rada s mladim sportašima u tim klubovima, no ovdje oni predstavljaju grad. I baš kao što je nastup za nacionalnu vrstu velika čast i nagrada svakome sportašu, ništa manje važno nije ni braniti boje svoga grada. Sportašima se naglasak stavlja na zajedništvo, međusobnu podršku, razvijanje prijateljstva i ponašanje dostojno ugleda Grada Zagreba - dodala je Višnja.

U tome važnu ulogu imaju treneri i voditelji selekcija.

- Sportski savez Grada Zagreba veliku podršku ima od trenera i voditelja koji sastavljaju ekipe u svojim sportovima, pripremaju sportaše, razgovaraju s njima i naglašavaju im važnost nastupa za selekciju svoga grada. Svojim ponašanjem na terenu i izvan njega sportaši su zapravo ambasadori svoga grada - istaknula je Višnja Uradin Brajdić.

Da Turnir Četiri grada ima snažnu razvojnu ulogu, potvrđuje i Kristijan Popovski, voditelj Ureda za razvoj sporta SSGZ-a, koji naglašava da ovakav format mladima daje ono što domaća natjecanja ne mogu uvijek pružiti.

- Turnir Četiri grada mladim sportašima pruža iskustvo koje nadilazi samo natjecanje. Osim što imaju priliku odmjeriti snage s vršnjacima iz drugih europskih gradova, upoznaju različite sportske sustave, sklapaju nova prijateljstva i razvijaju osjećaj pripadnosti gradskoj reprezentaciji - rekao je Popovski.

Posebnu vrijednost vidi u činjenici da se na jednom mjestu okuplja više sportova.

- Mladi sportaši imaju priliku međusobno se upoznati, bodriti jedni druge i razvijati zajedništvo koje u klasičnim domaćim natjecanjima nije uvijek moguće doživjeti. Upravo takva iskustva često ostaju u trajnom sjećanju i dodatno ih potiću da ostanu u sportu - naglasio je.

Zagreb je i prije ovogodišnjeg izdanja bio najuspješniji sudionik Turnira Četiri grada, a novi naslov samo je dodatno potvrdio kontinuitet rada u zagrebačkom sportu.

- Jedanaest osvojenih naslova u 17 nastupa potvrđuje kontinuitet kvalitetnog rada zagrebačkih sportskih saveza, klubova i trenera koji svakodnevno ulažu velik trud u razvoj mladih sportaša - rekao je Popovski.

Naglasio je kako ovakav rezultat nije slučajan niti vezan uz jednu generaciju.

- Taj rezultat nije posljedica rada jedne generacije, nego dugogodišnjeg sustavnog ulaganja u stručni rad, kvalitetne programe i razvoj sporta od najmlađih uzrasta - zaključio je Popovski.

Nakon uspješnog nastupa u Ljubljani, pogled se već okreće prema sljedećoj godini. Zagreb će biti domaćin jubilarnog, 30. izdanja Turnira Četiri grada, što za Sportski savez Grada Zagreba predstavlja veliku čast, ali i organizacijsku odgovornost.

- Domaćinstvo jubilarnog 30. izdanja Turnira za nas predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Organizacija ovakvog događaja nije natjecanje između domaćina, već prilika da svim sudionicima osiguramo kvalitetne uvjete za natjecanje, ugodan boravak i iskustvo koje će pamtiti. Naš je cilj biti jednako kvalitetan domaćin, uz želju da kroz sport, gostoprimstvo i dobru organizaciju dostojno obilježimo jubilej Turnira te svim sudionicima pružimo lijepo iskustvo boravka u Zagrebu - zaključila je glavna tajnica SSGZ-a Suzana Šop.