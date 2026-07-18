Fifa registrirala više od sedam milijuna uvredljivih poruka na društvenim mrežama

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako je njezim Servis za zaštitu društvenih mreža (SMPS) registrirao više od sedam milijuna potencijalno uvredljivih objava na društvenim mrežama upućenih igračima, momčadima ili sucima tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje će završiti u nedjelju finalom između Španjolske i Argentine.
Iz FIFA-e su dodali kako je to čak 14-erostruko povećanje u odnosu na zadnje SP održano 2022. u Katru kada je izbrisano 470,000 takvih poruka.
Ranije ovoga mjeseca FIFA je objavila kako je 11 posto uvredljivih poruka bilo rasističko.
SMPS je ukupno moderirao više od 53 milijuna poruka i komentara tijekom SP-a.
SMOKVICA KRMPOTSKA
FOTO Za 155 tisuća eura prodaje se apartman iz snova: Dva balkona, pogled na more i roštilj u zelenilu
SVE JE ZABILJEŽILA
FOTO Evo kako je muž Marijane Batinić uredio okućnicu njihove vikendice, rezultat je idilična oaza
2
POTPUNO RENOVIRAN
FOTO Pogled na cijeli Zagreb i useljenje bez ulaganja: Evo koliko košta ovaj stan u Zagrebu
SAVJETI ZA BOLJU SVAKODNEVICU
I što ćemo sad? 7 milijuna parnica ? Samo hrabro . . .