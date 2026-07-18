Fifa registrirala više od sedam milijuna uvredljivih poruka na društvenim mrežama

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako je njezim Servis za zaštitu društvenih mreža (SMPS) registrirao više od sedam milijuna potencijalno uvredljivih objava na društvenim mrežama upućenih igračima, momčadima ili sucima tijekom ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje će završiti u nedjelju finalom između Španjolske i Argentine.

Iz FIFA-e su dodali kako je to čak 14-erostruko povećanje u odnosu na zadnje SP održano 2022. u Katru kada je izbrisano 470,000 takvih poruka.

Ranije ovoga mjeseca FIFA je objavila kako je 11 posto uvredljivih poruka bilo rasističko.

SMPS je ukupno moderirao više od 53 milijuna poruka i komentara tijekom SP-a.