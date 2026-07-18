Šok za španjolsku legendu: htio gledati finale SP-a, ali SAD mu odbio ulazak

Joan Capdevila mogao bi propustiti veliko finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske zbog nevjerojatnog razloga. Bivši španjolski reprezentativac i član generacije koja je 2010. godine osvojila povijesni naslov svjetskog prvaka planirao je otputovati u New York i utakmicu za titulu gledati s tribina, zajedno s obitelji.

Ipak, njegov put prema SAD-u neočekivano se zakomplicirao. Capdevila nije uspio dobiti elektroničku putnu autorizaciju ESTA, koja je potrebna za ulazak u Sjedinjene Američke Države, a nakon odbijenice pokušao je pronaći pomoć na najvišoj razini.

Bivši branič čak se obratio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, no odgovor koji bi mu omogućio dolazak na finale zasad nije stigao. Zbog toga postoji velika mogućnost da će igrač koji je za Španjolsku upisao 60 nastupa finale svoje reprezentacije morati pratiti iz daljine.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Razlog odbijanja vize posebno je privukao pozornost jer je riječ o prilično neobičnoj situaciji. Američke vlasti u njegovoj su evidenciji pronašle podatak da je Capdevila prije desetak godina boravio u Iranu, gdje je odigrao jednu utakmicu koja je bila gotovo bez većeg značaja.

Upravo je taj detalj bio dovoljan da mu ESTA bude odbijena. Sjedinjene Američke Države već godinama imaju stroga pravila prema osobama koje su boravile u Iranu, pa se putne dozvole često automatski odbijaju ako je takav posjet zabilježen u posljednjih deset godina.

Ipak, očekuje se da bi za Capdevilu mogla biti pronađena posebna procedura i rješenje, s obzirom na njegov status bivšeg svjetskog prvaka i činjenicu da je bio važan dio jedne od najvećih momčadi u povijesti španjolskog nogometa.

Capdevila je 2010. godine bio standardni lijevi bek u momčadi Vicentea del Bosquea koja je u Južnoj Africi osvojila prvi naslov svjetskog prvaka za Španjolsku, a sada bi zbog jedne utakmice u Iranu mogao ostati bez prilike gledati novu generaciju Furije u borbi za svjetsko zlato.