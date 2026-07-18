ATP Bastad: Prva dva nositelja u finalu

U finalu ATP turnira tenisača u Bastadu igrat će prva dva nositelja, Andrej Rubljov i Luciano Darderi.

Prošlogodišnji pobjednik u Umagu, 24-godišnji Darderi u prvoj je polufinalu svladao Paragvajca Daniela Valleja sa 6-4, 6-7 (11), 6-3 za svoj sedmi plasman u finale nekog ATP turnira u karijeri, a svih sedam je ostvario na zemljanoj podlozi. Dosada je osvojio pet naslova, a ovo će mu biti treći finale ove godine, nakon što je u veljači u Južnoj Americi trijumfirao u santiagu te izgubio završni dvoboj u Buenos Airesu.

S druge strane, 28-godišnji Rubljov je u polufinalu nadigrao trećeg nositelja Čileanca Alejandra Tabila sa 6-4, 4-6, 6-4 za svoj 30. finale u karijeri. Dosada je osvojio 17 naslova, ali zadnjeg početkom prošle godine u Dohi, dok je u jedinom ovogodišnjem finalu izgubio u Barceloni od Francuza Arthura Filsa.