VIDEO Legendarni Rus zbog Hrvatske napustio studio usred emisije: Lažete ljudima!

Ruska nogometna legenda Evgenij Lovčev nije mogao mirno promatrati utakmicu njegove reprezentacije protiv Hrvatske na Poljudu pa je napustio emisiju u kojoj je radio kao stručni komentator!

- Vi tu sjedite i lažete ljudima da igramo pristojan nogomet. Ma to je u biti sr**e. Pa nisi ti vidio pristojan nogomet - vikao je Lovčev nakon prvog poluvremena i netom prije napuštanja emisije.

One of the pundits on Russian TV stormed out during coverage of Russia v Croatia, as his country lost 1-0 due to a late own goal. pic.twitter.com/0XcSWhsi90