SKOK S MOTKOM

Nevjerojatni Duplantis po 15. put popravio svjetski rekord

12.03.2026.
u 21:39

Sjajni švedski skakač s motkom Armand "Mondo" Duplantis u četvrtak je na domaćem terenu u Uppsali postavio novi svjetski rekord preskočivši letvicu na visini od 6.31 metara.

Duplantis (26) je novi svjetski rekord postavio već u prvom pokušaju na toj visini.

Za čudesnog Šveđanina ovo je 15. put kako je popravio svjetski rekord u karijeri, serija je krenula još 2020. godine kada je preskočivši 6.17m detronizirao Francuza Renauda Lavilleniea.
