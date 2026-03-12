VIDEO Iranci objavili jezivu snimku iz podzemlja: Ovim oružjem napadaju Hormuški tjesnac

Iran je objavio video za koji tvrdi da prikazuje njihovu flotu pomorskih dronova napunjenih eksplozivom, namijenjenih za napade na brodove u području Hormuškog tjesnaca. Riječ je o jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, kroz koji prolazi oko 20 posto globalne trgovine naftom. Istodobno, Teheran je zatvorio taj strateški prolaz te intenzivirao napade na plovila koja se kreću regijom.

U ranije objavljenim propagandnim snimkama iranske vlasti prikazale su i podzemne tunele ispunjene vojnim sustavima, među kojima su pomorski dronovi, protubrodske rakete i morske mine. Na snimkama su vidljivi i brojni brzi jurišni čamci koji služe kao platforme za lansiranje dronova prema brodovima koji prolaze tim područjem.

Iran published footage of underground tunnels stocked with naval drones, anti-ship missiles, and sea mines. Reuters reported, citing US officials, that Iran has mined the Strait of Hormuz with dozens of sea mines. #Iran pic.twitter.com/Kcwp5UqkXq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

Iran je također zaprijetio da bi mogao upotrijebiti podvodne projektile, za koje tvrde da ih posjeduju samo Teheran i Moskva. Prema njihovim tvrdnjama, takvo oružje moglo bi dovesti do naglog rasta cijene nafte, čak i do 200 dolara po barelu. Visoki dužnosnik Islamske revolucionarne garde, general Fadavi, izjavio je da Iran raspolaže projektilima koji se lansiraju iz vode brzinom od oko sto metara u sekundi te upozorio da bi mogli biti upotrijebljeni u narednim danima.

Oštre poruke stigle su i iz iranskog parlamenta. Predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da će Perzijski zaljev „biti obojen krvlju osvajača“ ukoliko Sjedinjene Američke Države i Izrael nastave s napadima. Prema njegovim riječima, svaki pokušaj agresije na iranske otoke značio bi kraj suzdržanosti Teherana.