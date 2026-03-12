Delegacija HNS-a na operativnoj radionici Fife u Atlanti: Evo što su radili u trodnevnom programu

Delegacija Hrvatskog nogometnog saveza sudjelovala je u Atlanti na FIFA operativnoj radionici uoči predstojećeg Svjetskog prvenstva, a na kojoj su predstavnici nacionalnih saveza iz zemalja sudionica upoznati s ključnim organizacijskim, logističkim i operativnim aspektima turnira, objavio je HNS.

U ime HNS-a na radionici su sudjelovali zamjenica glavnog tajnika i team managerica A reprezentacije Iva Olivari, voditelj odjela komunikacija i glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, direktor marketinga Ante Cicvarić, voditelj odjela prevencije, sigurnosti i integriteta Miroslav Marković, liječnik reprezentacije dr. Tomislav Vlahović, video analitičar Marc Rochon te Tihomir Maloča, zadužen za logistiku.

Tijekom trodnevnog programa obrađene su sve ključne teme vezane uz organizaciju i provedbu turnira, uključujući informacije o turniru i organizaciji natjecanja, smještaju i boravku ekipa, logistici, sigurnosti i zaštiti, akreditacijama, medijskim aktivnostima, odnosima s medijima i komunikacijama tijekom turnira te marketingu i komercijalnim aspektima natjecanja. Zasebne radionice imali su liječnici i video analitičari reprezentacija, kojima je Fifa predstavila i svu opremu i tehnologiju koju će imati na raspolaganju.

"Zahvaljujući kontinuitetu odličnih rezultata reprezentacije, imamo sreću biti redoviti sudionici ovakvih skupova pa nam je puno toga već jako dobro poznato, no svakako je bilo korisno saznati sve novosti vezane za predstojeće Svjetsko prvenstvo koje će biti itekako specifično, posebno s obzirom na golemi teritorij na kojem se odvija. U odnosu na Katar gdje se praktički sve događalo u jednom gradu, ovdje imamo tri ogromne i različite zemlje, velike udaljenosti između gradova domaćina, kompleksne klimatske uvjete i druge razloge zbog kojih možemo govoriti o vjerojatno najizazovnijem Svjetskom prvenstvu u povijesti iz perspektive organizacije i logistike. No, imamo iskusnu i vrijednu ekipu tako da sam sigurna da će sve za dolazak i boravak naše reprezentacije biti organizirano na najvišoj razini", izjavila je Iva Olivari.

Prije sudjelovanja na radionici u Atlanti, delegacija HNS-a posjetila je i bazni kamp hrvatske reprezentacije u Alexandriji, gdje su obišli hotel AKA u kojem će reprezentacija boraviti tijekom turnira te Episkopalnu gimnaziju koja će služiti kao trening centar Vatrenih. Tom su prilikom dogovoreni operativni detalji vezani uz dolazak i boravak hrvatske reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva, a u obilasku je sudjelovao i ekonom Luka Karlo.

"Zahvaljujem predstavnicima hotela AKA, Episkopalne gimnazije i grada Alexandrije na srdačnoj dobrodošlici koju su nam iskazali, što nam je bila još jedna potvrda da smo dobro odabrali - vidljivo je da s puno entuzijazma, energije i dobre volje iščekuju dolazak naše reprezentacije. Uvjerili smo se u odlične uvjete koje nam pruža trening centar, kao i kvalitetan smještaj u hotelu te smo s domaćinima razgovarali o svim detaljima našeg boravka, kako bi nas maksimalno spremni dočekali 9. lipnja kada stižemo u Alexandriju", istaknula je Olivari.

Istodobno, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Josip Tomaško sudjelovao je na radnim sastancima u pariškom uredu Međunarodne nogometne organizacije FIFA-e.

Tomaško se tijekom boravka u Parizu susreo s vodećim ljudima zaduženim za odnose s nacionalnim savezima pod okriljem Fife te sudjelovao na radnim sastancima i upoznao s prvim koracima na dužnosti glavnog tajnika, a vezanim uz suradnju s Fifom i njihovim programima.

Radni sastanci ticali su se FIFA Forward programa, financijskog upravljanja i nadzora, programa “Nogomet u školama” i programa razvoja ženskog nogometa, objavio je HNS.