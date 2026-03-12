UŽIVO Spektakl na Rujevici! Rijeka gubi, Fruk promašio zicer, zatresla se greda

NEPOZNATO O IZBORNIKU

Otkrivamo tko je bio Dalićev uzor, tko ga je doveo u Hajduk i gdje je služio vojsku

Zlatko Dalić za prvu momčad bijelih debitirao je s nepunih 19 godina. Bilo je to 21. kolovoza 1985. u 3. kolu prvenstva Jugoslavije, na gostovanju bijelih u Prištini s porazom 0:1. Osim Dalića, u toj utakmici za bijele debitirao je i Igor Štimac