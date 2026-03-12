Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Autor
Patrik Mršnik
RIJEKA - STRASBOURG (0:1)

UŽIVO Spektakl na Rujevici! Rijeka gubi, Fruk promašio zicer, zatresla se greda

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
12.03.2026. u 18:36
Prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige između Rijeke i Strasbourga pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
0-1
STRASBOURG
Panichelli 2'
Konferencijska liga - 1/8 finala, 18.45, Rujevica, Rijeka
14'

Promašaj čistog zicera Panichellija. Nije sudac svirao očiti faul na Fruku, brza kontra, a onda se lopta našla kod Panichellija koji je izbio oči u oči sa Zlomislićem. Prebacio ga je, no nije pogodio putanju prema mreži pa je lopta otišla pored vratnice. Čista, matna situacija za 0:2.

13'

Greška El Mourabeta još na njegovoj polovici, Fruk je dobio loptu na centru pa je dalekometnim pokušajem htio iznenaditi Pendersa, no nije najbolje zahvatio tu loptu.

11'

Nova prilika za Fruka! Ovoga puta je pogodio okvir gola, Penders mu je skinuo udarac s lijeve strane u bliži kut. Igra se spektakularno brzo, s jedne na drugu stranu.

9'

Greda! Panichelli je uzdrmao okvir gola već u idućoj akciji! Sreća za Rijeku, brzo je Chilwell probio stranu, zavrnuo u sredinu gdje su Panichellija dijeliili centimetri od drugog gola.

7'

Kakva prilika za Rijeku! Nevjerojatno je što sada nisu zabili domaći. Fruk je napravio dar-mar u obrani Strasbourga, dao pas na drugu stativu a onda je Ndockyt iz drugog plana dao u sredinu, nazad na Fruka, ali promašio je Rijekin dragulj ovaj udarac.

5'

Gojak dugom loptom traži Adu-Adjeija na rubu kaznenog prostora. Napadač Rijeke ruši Hogsberga u pokušaju da dođe do lopte.

3'

Prvi francuski napad već je dao rezultata za Strasbourg. Panichelli je dobro ušao u međuprostor i iskoristio asistenciju Nanasija. Zlomislić je malo izletio sa svoga gola, ali Panichelli nije imao problema s realizacijom.

Gol
2' (Gol)

Evo prvog pogotka na utakmici. Strasbourg je već poveo. Panichelli je zabio za 0:1.

1'

Recimo u uvodu da navijačka podrška riječkim nogometašima traje već desecima minuta, bit će danas Francuzima vrlo nezgodno pred raspoloženim riječkim navijačima. Uvjeti za igru su gotovo pa idealni.

Početak
(Početak)

Počela je utakmica na ispunjenoj Rujevici!

JEDNO IZNENAĐENJE

Sukladno najavama, pogodili smo 10 od 11 Rijekinih igrača u početnom sastavu. Malo iznenađenje predstavlja Merveil Ndockyt na desnom krilu. Očekivali smo da će krenuti Justas Lasickas, no Sanchez se odlučio za nešto drugačiji tip igrača na toj poziciji. UEFA je to nacrtala u 4-4-2 sustavu s Frukom i Adu-Adjeijem naprijed, no dojma smo da će to biti 4-2-3-1.

SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Barco, Dantas - Ndockyt, Fruk, Gojak - Adu-Adjei

STRASBOURG: Penders - Doukoure, Hogsberg, Chilwell - Doue, Barco, El Mourabet, Amo-Ameyaw - Nanasi, Enciso - Panichelli

KOSTUR

Evo kako trenutno izgleda put do finala Konferencijske lige:
 

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
TV-PRIJENOS

Utakmica je u televizijskom prijenosu na programu Arenasport 1, s emisijama prije i nakon dvoboja.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos prve utakmice osmine finala Konferencijske lige u kojoj se na Rujevici sastaju Rijeka i francuski Strasbourg. Povijesna je ovo utakmica za aktualnog hrvatskog prvaka, prvi puta nakon 1980. godine je ovo da su ovako daleko dogurali u Europi.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još