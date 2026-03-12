Naši Portali
Gary O‘Neil

Trener Strasbourga zadovoljan: Ovo je velika pobjeda, idemo sada izbaciti Rijeku

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 22:18

- Velika je to pobjeda, daje nam dobre izglede da idući tjedan završimo posao i prođemo dalje, vjerujem da će uzvrat biti drugačiji od večerašnjeg susreta - rekao je O‘Neil

Strasbourgov trener Gary O‘Neil zadovoljan je nakon što je njegova momčad u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige na Rujevici svladala Rijeku s 2:1. Vjeruje da će u uzvratu idućeg tjedna izboriti prolazak u iduću fazu natjecanja.

- Stvorili smo mnogo prilika i vjerojatno smo trebali postići i više od dva pogotka, no utakmica je bila zahtjevna i moramo biti zadovoljni pobjedom. Bila je to kvalitetna utakmica na kraju, pogodili smo i okvir gola te postigli još dva pogotka iz tijesnog zaleđa, tako da ništa svojim momcima ne mogu zamjeriti. Velika je to pobjeda, daje nam dobre izglede da idući tjedan završimo posao i prođemo dalje, vjerujem da će uzvrat biti drugačiji od večerašnjeg susreta - rekao je O‘Neil i dodao:

- Rijeka je preuzela inicijativu, bili su agresivni i često igrali na čovjeka, nastojali su susret odvesti u što više fizičkog nadmetanja. Ponosan sam što su moji mladi igrači na kraju slavili. Bilo je teško, igrali su na puno dugih lopti i ubačaja, a mi smo još uvijek mlada momčad i imamo mnogo toga za naučiti, no ponosan sam na svoje igrače.
Ključne riječi
Rijeka Gary O‘Neil

