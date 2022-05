VIDEO Kaos na finalu LP! Stotine navijača pokušalo probiti ogradu, zapeo Liverpoolov autobus

Potpuni kaos u organizaciji. Najveća utakmica u godini - finale Lige prvaka odgođeno je i početak kasni čak 30 minuta. U zadnji trenutak novinari, navijači i osoblje na stadionu dobili su obavijest da će finale kasniti 15 minuta zbog ulaska navijača.

Međutim, nisu jedino tisuće navijača zapele već i Liverpoolov autobus koji se jedva probijao kroz gužvu.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml — Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022

Nova obavijest došla je 5 minuta kasnije da će finale početi pola sata kasnije, a čini se kako je došlo i do navijačkih nereda. Nekolicina navijača probila je policijsku ogradu i nasilno pokušala ući na stadion, čemu svjedoči i snimka BBC-jevog reportera.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig — John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022

Početak utakmice se očekuje u 21:30. Za sada nema informacija je li došlo do kakvih sukoba. Novinar BBC-ja upravo javlja da je bačen suzavac na navijače.

Pictures coming through now of pepper spray being used against Liverpool fans #UCL #LFChttps://t.co/WkGrO0xEqh pic.twitter.com/LUNCI40W1x — Telegraph Football (@TeleFootball) May 28, 2022

Dok unutar stadiona traje zabavni program prije utakmice, ispred je pravi kaos.