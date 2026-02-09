Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
PRIMIO BRONČANE

Plenković: Vlada će pronaći način i osigurati novčane nagrade za ovaj povijesni pothvat

Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je Hrvatsku futsalsku reprezentaciju
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
09.02.2026.
u 21:01

Premijer Plenković, uz ministra turizma i sporta Tončija Glavinu, nije štedio riječi hvale za izbornika Marinka Mavrovića

Hrvatska futsal reprezentacija, popularni "mali vatreni", stigla je na prijem kod premijera Andreja Plenkovića s brončanim medaljama oko vrata, iskovanima u dramatičnoj ljubljanskoj noći. Premijer Plenković, uz ministra turizma i sporta Tončija Glavinu i predsjednika HNS-a Marijana Kustića, nije štedio riječi hvale za izbornika Marinka Mavrovića, kapetana Franca Jelovčića i cijelu ekipu.

– Pokazali ste nevjerojatnu borbenost, zajedništvo i karakter koji mogu biti primjer svima. Cijela Hrvatska s ponosom je gledala vaš put do ove povijesne, prve medalje. Učinili ste fantastičnu promociju za našu zemlju i dokazali da je futsal sport u ogromnom usponu – poručio je premijer igračima.

Osim riječi pohvale, premijer je dao i konkretno obećanje. Svjestan da postojeći pravilnici o nagrađivanju sportaša možda ne predviđaju automatske isplate za uspjehe u futsalu na razini nekih drugih, popularnijih sportova, Plenković je jasno dao do znanja da država neće zaboraviti svoje junake.

Vlada će pronaći način i osigurati novčane nagrade za ovaj povijesni pothvat. Zaslužili ste to svojim trudom i rezultatom – najavio je premijer, dodavši kako Vlada osigurava rekordna sredstva za sport i ulaganje u infrastrukturu.

Vidno dirnuti i ponosni, predstavnici reprezentacije zahvalili su na prijemu i podršci. Izbornik Marinko Mavrović, arhitekt ovog čuda, priznao je da je ostvaren cilj o kojem su sanjale generacije.

– Ovo je san koji je napokon dosanjan. Dečki su ostavili srce na terenu, ne samo u toj zadnjoj utakmici, nego tijekom cijelog turnira. Hvala svima koji su vjerovali u nas – kazao je Mavrović.

Posebno emotivan bio je kapetan Franco Jelovčić, vođa generacije i jedan od najiskusnijih igrača, koji je ovim uspjehom na najljepši mogući način zaokružio svoju reprezentativnu karijeru.

– Neopisiv je osjećaj donijeti prvu medalju kući. Biti kapetan ovim momcima bila je najveća čast i ponosan sam što smo zajedno ispisali povijest – izjavio je Jelovčić, zahvalivši Vladi na podršci i prijemu koji oni smatraju velikim priznanjem. Igrači su već dočekani kao heroji u svojim gradovima, od Pule do Zagreba, a nacionalni prijem kod premijera i najavljene nagrade potvrda su da je njihov uspjeh prepoznat na najvišoj razini.
