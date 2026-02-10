Naši Portali
ZOI 2026.

Nastavlja se loš dan za Hrvate u Milanu: I Skender ispao u kvalifikacijama

Hrvatski predstavnici nisu uspjeli proći kvalifikacije skjaškog trčanja sprinta klasičnim stilom
10.02.2026.
u 10:51

Hrvatski skijaški trkač Marko Skender nije se uspio plasirati u daljnju fazu natjecanja u sprintu klasičnim stilom u skijaškom trčanju u utorak

Skender je u kvalifikacijama bio 61. s vremenom 3:31.91 i 24,54 sekunde zaostatka za najbržim u kvalifikacijama Norvežaninom Johannesom Hoesflotom Klaeobom (3:07.37). U kvalfikacijama su nastupila 94 skijaška trkača, a 30 najbržih je ostvarilo plasman u četvrtfinale. 

Nešto jezivo prošlo je neprimijećeno nakon teškog pada Lindsey Vonn, to je za naježiti se

Ranije su u ženskoj konkurenciji nastupile Tena Hadžić i Ema Sobol koje su također nisu plasirale u četvrtfinale. Hadžić je bila 66. od 89 natjecateljica, a Sobol 77. 
Skijaško trčanje Marko Skender ZOI 2026.

