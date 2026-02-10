Loš početak za hrvatske predstavnike: Hadžić i Sobol zapele u kvalifikacijama

Hrvatske skijaške trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol nisu u utorak uspjele proći kvalifikacije u sprintu klasičnim stilom u skijaškom trčanju

Hadžić je zauzela 66. mjesto s vremenom 4:12.88, s gotovo 36.67 sekundi zaostatka za Šveđankom Linn Svahn koja je bila najbrža (3:36.21). Sobol je zauzela 77. poziciju s vremenom 4:22.67 što je iznosilo 46.46 sekundi zaostatka za najbržom.

U kvalifikacijama je nastupilo 89 natjecateljica, a prvih 30 izborilo je četvrtfinale.

Tena Hadžić i Ema Sobol bile su prve hrvatske predstavnice koje su nastupile na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Danas još u kvalifikacijama sprinta klasničnim stilom nastupa i Marko Skender.