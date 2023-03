VIDEO Juranović zabio briljantan gol iz slobodnog udarca, Union na kraju iščupao bod

Nogometaši Union Berlina pred svojim su navijačima odigrali 3-3 (1-1) protiv belgijskog Royale Union Saint-Gilloisea u prvoj utakmici osmine finala Europske lige, a hrvatski reprezentativac bio je strijelac prvog pogotka za domaću momčad. Belgijci su triput vodili, ali su na kraju ostali bez prednosti uoči uzvrata. Victor Boniface je u 28. minuti doveo Saint-Gilloise u vodstvo. U 42. minuti dosuđen je slobodan udarac za Union Berlin, a loptu je na oko 20 metara iskosa s lijeve strane namjestio Josip Juranović. Preciznim udarcem je prebacio gostujući živi zid i pogodio gornji desni kut suparničkog gola za izjednačenje na 1-1.

Belgijska momčad je do nove prednosti došla u 58. minuti, kad je pogrešku domaće obrane u pogodak pretvorio Yorbe Vertessen. Zahvaljujući intervenciji iz VAR sobe, domaćin je u 69. minuti dobio priliku iz kaznenog udarca doći do novog izjednačenja. Pucao je Robin Knoche, ali je njegov udarac obranio gostujući vratar Anthony Moris. No, lopta se ponovno odbila na nogu Knocheu, a on je bez poteškoća poslao loptu u mrežu.

Samo tri minute poslije Boniface je iz precizno izvedenog kontranapada postigao svoj drugi, a treći gol za Saint-Gilloise. Da gosti ne odu s prednošću na uzvrat u Belgiju, pobrinuo se Unionov rezervist Sven Michel, koji je u 89. minuti pogodio za konačnih 3-3.

Bez pobjednika je završio i dvoboj Sportinga i Arsenala u Lisabonu, gdje su pala četiri pogotka, a tri su postigli igrači domaće momčadi. William Saliba je u 22. minuti donio prednost "topnicima". Domaća momčad je golovima Goncala Inacija (34) i Paulinha (55) preokretom došla do prednosti od 2-1, ali je u 62. minuti Morita skrenuo loptu u svoju mrežu pa će Arsenal za tjedan dana bilo kakvom pobjedom na svom Emirates stadionu moći izboriti plasman u četvrtfinale.

Solidnu prednost pred svojim navijačima stekli su Bayer Leverkusen i Roma, koji su s identičnih 2-0 pobijedili Ferencvaros, odnosno Real Sociedad.

"Apotekarima" su pobjedu protiv Mađara donijeli Kerem Demirbay (10) i Edmond Tapsoba (86), dok su strijelci za Romu protiv baskijske momčadi bili Stephan El Shaarawy (13) i Marash Kumbulla (87).