Kaos u Liverpoolu: Salah progovorio o svemu što proživljava: 'Bacili su me pod autobus...'

Potpuni kaos zavladao je u Liverpoolu. Nakon što su u subotu ispustili pobjedu protiv Leedsa u utakmici koja je završila 3:3, engleski mediji javljaju da je treneru Arneu Slotu uručen otkaz. Odluka je uslijedila nakon niza katastrofalnih rezultata koji su klub doveli do osmog mjesta na ljestvici, sa samo četiri pobjede u 15 utakmica. Kap koja je prelila čašu bio je taj remi, no pravi potres izazvalo je ono što je uslijedilo nakon utakmice, kada je najveća zvijezda kluba odlučila javno progovoriti.

Mohamed Salah, koji je cijeli susret odgledao s klupe, stao je pred novinare i bez zadrške napao klub. "Imam osjećaj da me klub bacio pod autobus. Netko želi da ja preuzmem svu krivnju", izjavio je šokirani Egipćanin. Ovo mu je bila treća uzastopna utakmica u Premier ligi koju je započeo na klupi, što je, kako kaže, prvi put u karijeri. "Jako sam razočaran. Toliko sam napravio za ovaj klub, a sada se čini da sam ja problem. To za mene nije prihvatljivo."

Posebno je odjeknula njegova izjava o odnosu s trenerom Slotom, s kojim je prije samo osam mjeseci slavio naslov prvaka. "Nekad smo imali dobar odnos. Sada nemamo nikakav odnos i ne znam zašto. Čini se kao da me netko ne želi u klubu", rekao je Salah. Otkrio je i da mu je klub ljetos dao velika obećanja prilikom potpisivanja novog ugovora, no sada smatra da nisu ispunjena. "Obećali su mi puno toga, a sada sjedim na klupi. Nisu održali riječ."

Svojim je riječima Salah snažno nagovijestio i mogući odlazak s Anfielda već u siječnju. Najavio je kako je pozvao obitelj na sljedeću domaću utakmicu protiv Brightona, posljednju prije odlaska na Afrički kup nacija. "Doći ću na Anfield i oprostiti se od navijača, jer ne znam što će se dogoditi dok me nema", poručio je. Njegov istup protumačen je kao ultimatum vlasnicima iz Fenway Sports Groupa, a čini se da je uprava, barem zasad, odabrala njegovu stranu umjesto trenerove.