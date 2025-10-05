VIDEO Ovakvog Luku Modrića još nikada niste vidjeli: 'Neke stvari ipak nisu za javnost i kameru'

Hrvatski kapetan i nova zvijezda Milana Luka Modrić nedavno je gostovao u ekskluzivnom intervjuu za CBS Golazo. S Modrićem je razgovarao Nigel Reo-Coker, bivši član brojnih klubova iz Premiershipa koji je u uvodu dobro nasmijao Modrića. Rekao mu je da je imao čast igrati s njim nekoliko puta i da je rezultat trenutačno 5-1, ali da neće reći za koga.

Reo-Coker je s Modrićem razgovarao desetak minuta i u početku ga pitao koje su njegove najveće igračke kvalitete. Modrić je međutim kao i često puta bio skroman, što je njegova karakteristika.

- Možda je bolje da to pitaš druge, bilo bi malo pretenciozno da pričam sam o sebi. No, možda bih istaknuo svoj mentalitet', rekao je Modrić. Reo-Coker ga je prekinuo te ustvrdio kako je Luka jedan od najboljih veznjaka svih vremena, što je samo po sebi točna tvrdnja.

Reo-Cokera je zanimalo Modrićevo mišljenje o Christianu Pulisicu, Amerikancu hrvatskih korijena koji se ipak odlučio odabrati reprezentaciju svoje domovine. Engleza je zanimalo uči li ga Modrić hrvatski jezik.

- Igrao je s nekoliko Hrvata prije mene tako da je neke riječi već naučio. Te stvari nisu baš za kamere, ha, ha. Nismo puno govorili na hrvatskom, ali možda ću ga u budućnosti probati naučiti neke ljepše riječi - odgovorio je dobro raspoloženi Modrić.

- Ja stvarno volim nogomet, on mi je sve. Posvećujem mu se više od sto posto, živim za nogomet i mislim da je to ključno. I dalje uživam u nogometu. Ne samo u utakmicama, one su lagane, nego u treninzima. Oni me i dalje čine sretnim i to su razlozi zašto i dalje igram na ovom nivou. Ne razmišljam o trofejima, ja samo jako volim nogomet - rekao je Luka.