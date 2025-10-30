VIDEO Ivan Rakitić u velikom intervjuu otvorio dušu o Messiju, Modriću i Hajduku

Legendarni bivši hrvatski reprezentativac, bivši igrač Basela, Schalkea, Seville, Barcelone, Al Shababa i Hajduka, a danas tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić, dao je veliki intervju za This is Football, nogometnu platformu na YouTubeu čije su glavne zvijezde i voditelji bivši engleski nogometaši Gary Lineker, Alan Shearer i Micah Richards.

Rakitić se u nešto više od 25 minuta intervjua, koji je snimljen u Španjolskoj, potpuno otvorio govorivši o cijeloj svojoj igračkoj karijeri, posebice o periodima u Sevilli i Barceloni, ali i o brojnim drugim temama, od povijesnih uspjeha s hrvatskom reprezentacijom pa sve do njegovih planova za budućnost.

Jedna od glavnih tema intervjua bila je njegova prva sezona u Barceloni (2014./2015.), u kojoj je kao novopridošli igrač iz Seville dobio ogroman zadatak uskočiti u kopačke velikana Xavija te se vrlo brzo uigrati sa Sergijom Busquetsom i Andresom Iniestom. Bio je to izrazito težak zadatak, no Rakitić je sezonu odradio sjajno, a Barcelona na kraju osvojila trostruku krunu.

- Jako važno je za nas bilo što smo bili sve bolji što se sezona bližila kraju. Imali smo teških trenutaka u prosincu i siječnju te sezone, i tada je bilo nemoguće razmišljati o nekim velikim uspjesima. Ali to je onaj najljepši dio nogometa, sve se može jako brzo promijeniti i moraš biti spreman. Imali smo savršenu sezonu u Ligi prvaka, jer pobijedili smo engleskog, njemačkog, talijanskog i francuskog prvaka. Igranje s Iniestom, Xavijem i Busquetsom mi je bilo odlično, bilo ih je jako lako razumjeti, vrlo brzo smo se počeli razumijevati i zatvorenih očiju. Od takvih igrača ne učiš samo na terenu, od njih učiš 24/7.

U svojim prvim sezonama Rakitić je u Barceloni igrao s jednom od najboljih napadačkih postava svih vremena u nogometu, Lionelom Messijem, Luisom Suarezom i Neymarom.

- Baš je bilo uživanje. Kad njima dodaješ loptu i loše dodavanje postane dobro dodavanje. Mislim da europski nogomet više nikad neće imati takav napad u jednom klubu. S tim napadom smo puno osvojili, ali uzevši u obzir koliko su oni dobri, mogli smo osvojiti i puno više - poručio je Rakitić, a onda dobio pitanje i specifično o Lionelu Messiju, s kojim je odigrao više od 300 utakmica:

- Veliki razlog mojeg dolaska u Barcelonu je bio taj što sam htio igrati s Leom. On je taj igrač koji mijenja utakmice i postaje glavni u njima. On shvaća nogomet na jedan potpuno drugi način od ostalih igrača. Moram mu se zahvaliti kako se odnosio prema meni svih ovih godina. Ne mogu reći da smo neki veliki prijatelji jer se ne dopisujemo svaki dan, ali moje poštovanje prema njemu je ogromno i zahvalan sam na vremenu koje smo proveli zajedno.

O Rakitićevom prijateljstvu i suradnji na terenu s Lukom Modrićem se u hrvatskim medijima napisalo toliko tekstova da bi se mogla napisati i knjiga, no bilo je zanimljivo slušati Rakitićevo mišljenje o Modriću za strane medije koji možda i nisu toliko upućeni u specifičnosti ovog legendarnog tandema u dresu Hrvatske.



- Nismo se morali ni pogledati na terenu, toliko smo se dobro razumjeli. Mislim da ljudi u Hrvatskoj ne razumiju što imaju, kad pričamo o Luki Modriću. Država smo s četiri milijuna stanovnika, i imamo jednog od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa. Moja konekcija s Lukom je počela prije 15-16 godina, kad smo počeli igrati zajedno za Hrvatsku. Nekad u takvim odnosima sa manje postane više. Nismo morali puno međusobno pričati na terenu, on je znao gdje ću ja biti, ja sam znao gdje će on biti. Jednostavno, imali smo tada bolji vezni red od bilo koje reprezentacije na svijetu. Bilo je čak malo i ludo. Igraš protiv ekipa poput Engleske i Španjolske, i shvatiš da jednostavno Hrvatska ima bolji vezni red. Svim igračima Milana poručujem da maksimalno iskoriste ovu priliku, jer jedan je Luka Modrić.

Između ostalog, Rakitić je u intervjuu pričao i o svojim planovima za budućnost, a naravno, dobar dio tih planova podrazumijeva i njegovu današnju funkciju u Hajduku.

- Uživam u nogometu na drukčiji način. Kao tehnički direktor Hajduka trudim se učiti od sportskog direktora Gorana Vučevića, koji je također bivši igrač Barcelone. Učim i pripremam iduće korake za ovu karijeru nakon karijere. Nemam problema s time da mi nedostaje igračka karijera, a u tom mi puno pomaže igranje padela. Kad sam na treninzima Hajduka, ne osjećam potrebu da treniram s igračima, nego promatram sa strane. Pomirio sam se s tim u svojoj glavi. Sada u Hajduku imamo puno sjajnih mladih igrača, i pokušavam ih pogurati, pomoći im koliko god mogu - rekao je Ivan Rakitić.