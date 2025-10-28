Naši Portali
Zvjezdani status

Barcelonina zvijezda kupuje vilu u kojoj su živjeli Pique i Shakira! Cijena? Prava sitnica...

Ballon d'Or - Arrivals
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Autor
Željko Janković
28.10.2025.
u 18:00

Imat će najbolje sigurnosne uvjete, a objekt je prava palača s unutarnjim i vanjskim bazenima, teniskim terenom, teretanom, studijom za snimanje, vinskim podrumom...

Lamine Yamal, još uvijek samo 18-godišnjak, i dalje puni naslovnice - i to ne samo na terenu. Prema El Paísu, nogometno čudo od djeteta i jedan od najverijednijih eksponata Barcelone, uskoro će kupiti luksuznu vilu u kojoj su živjeli Shakira i Gerard Piqué u Esplugues de Llobregat, jednoj od najekskluzivnijih četvrti u Barceloni.

Vrijednost nekretnine, procijenjene na 14 milijuna eura, prava je palača: unutarnji i vanjski bazeni, teniski teren, teretana, studio za snimanje, vinski podrum i razina sigurnosti dostojna međunarodne zvijezde.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Izvori bliski igraču otkrivaju da Yamal želi preurediti kuću u sjedište vrhunskog sportaša: „Imat će najbolje sigurnosne uvjete, velike prostore za ugostiti svoje prijatelje i potpuno obnovljenu teretanu“, pišu dobro upućeni španjolski mediji

Ugovor bi navodno vrlo brzo trebao biti potpisan, uspostavljeni su početni kontakti i Lamine Yamal bi uskoro mogao živjeti u bivšem domu medijski najsppoznatijeg para u cijeloj Kataloniji.

Zlatni dečko Barçe sada se polako uklapa u način života prave zvijezde. No, uz jednu važnu promjenu. Od sada će se, navodno, prije svake objave na društvenim mrežama, morati konzultirati s klubom, odnosno, svojim menadžerom Jorgeom Mendesom. Na ovaj readikalan potez odlučili su se u Barceloni nakon što je Yamal prošlog tjedna poprilično neoprezno objavio da Real Madrid 'krade i žali se...'

