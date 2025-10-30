Neki radili na baušteli, neki upisali fakultet, a Modrić je priča za sebe: Evo što bi vatreni radili da nisu nogometaši
Hrvatski nogometni reprezentativci definitivno su vrhunski nogometaši, ali svima je znano da većina djece koja krene u sport na kraju ne dođe do statusa profesionalca. Znate li čime bi se vatreni bavili da se njihove nogometne karijere nisu ostvarile? Iznenadit će vas koje bi poslove obavljali neki od njih.
Borna Sosa je u emisiji Roberta Knjaza otkrio kako bi, da nije nogometaš, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi. Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Zanimljivo, potvrdio je i da je testove iz matematike u srednjoj pisao lijevom rukom, a sve ostale predmete desnom.
Neki od naših reprezentativaca imaju i akademske ambicije pa tako je vratar Dominik Livaković išao u Sportsku gimnaziju, a nakon mature upisao je studij međunarodnih odnosa i diplomacije, koji je zamrznuo.
Lovru Majera odrastao je na zagrebačkom Britancu, prva dva razreda osnovne pohađao je na Pantovčaku, dok je poslije išao u Osnovnu školu Petra Zrinskog. U jednom je intervjuu otkrio kako je završio hotelijersko– turističku školu te da nije nogometaš, vjerojatno bi se bavio turizmom.
S obzirom na to da je turizam vrlo popularna djelatnost u Hrvatskoj, posla bi bilo za Nikolu Vlašića koji je prve dvije godine srednjoškolskog obrazovanja polazio Turističko– ugostiteljsku školu u Splitu, a poslije je krenuo u školovanje po sistemu obrazovanja odraslih.