Neki radili na baušteli, neki upisali fakultet, a Modrić je priča za sebe: Evo što bi vatreni radili da nisu nogometaši

Hrvatski nogometni reprezentativci definitivno su vrhunski nogometaši, ali svima je znano da većina djece koja krene u sport na kraju ne dođe do statusa profesionalca. Znate li čime bi se vatreni bavili da se njihove nogometne karijere nisu ostvarile? Iznenadit će vas koje bi poslove obavljali neki od njih.
Hrvatski nogometni reprezentativci definitivno su vrhunski nogometaši, ali svima je znano da većina djece koja krene u sport na kraju ne dođe do statusa profesionalca. Znate li čime bi se vatreni bavili da se njihove nogometne karijere nisu ostvarile? Iznenadit će vas koje bi poslove obavljali neki od njih.
Kapetan Luka Modrić snašao bi se bez nogometa. On je pohađao srednju Ugostiteljsku školu u Zadru, da bi nakon preseljenja u Zagreb školovanje nastavio u večernjoj školi, koju je i završio.
Borna Sosa je u emisiji Roberta Knjaza otkrio kako bi, da nije nogometaš, bio fizičar jer mu je to bio najdraži predmet u školi. Upisao je i fakultet, nakratko je studirao komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Zanimljivo, potvrdio je i da je testove iz matematike u srednjoj pisao lijevom rukom, a sve ostale predmete desnom.
Joško Gvardiol pak se školovao za vozača. Završio je Školu za cestovni promet na Kennedyjevu trgu.
Marco Pašalić, za razliku od svih navedenih, ima karijeru iza sebe koju može i potvrditi. Jedno je vrijeme radio na baušteli.
Neki od naših reprezentativaca imaju i akademske ambicije pa tako je vratar Dominik Livaković išao u Sportsku gimnaziju, a nakon mature upisao je studij međunarodnih odnosa i diplomacije, koji je zamrznuo.
Napadač Osasune Ante Budimir nakon završene srednje Ekonomske škole krenuo je na Ekonomski fakultet
Andrej Kramarić završio je zagrebačku XV. gimnaziju, popularni MIOC, a privatnu gimnaziju završio je Mateo Kovačić
Lovru Majera odrastao je na zagrebačkom Britancu, prva dva razreda osnovne pohađao je na Pantovčaku, dok je poslije išao u Osnovnu školu Petra Zrinskog. U jednom je intervjuu otkrio kako je završio hotelijersko– turističku školu te da nije nogometaš, vjerojatno bi se bavio turizmom.
Josip Juranović od pomoći u reprezentaciji mogao bi biti i da nije nogometaš budući da je završio srednju školu za prehrambenog tehničara.
S obzirom na to da je turizam vrlo popularna djelatnost u Hrvatskoj, posla bi bilo za Nikolu Vlašića koji je prve dvije godine srednjoškolskog obrazovanja polazio Turističko– ugostiteljsku školu u Splitu, a poslije je krenuo u školovanje po sistemu obrazovanja odraslih.
