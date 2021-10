VIDEO Igrači Tottenhama spasili život navijaču! Srušio se na tribini, trebalo ga je oživljavati

Tottenham je na teškom gostovanju pobijedio Newcastle 3:2, ali glavna priča utakmice jest oživljavanje navijača Spursa, koji se srušio u prvom poluvremenu. Srećom, to je prilikom vidio Sergio Reguilon i upozorio sve oko sebe kako bi netko pomogao nesretniku.

U konačnici, metode oživljavanja su pomogle i čovjek je sad stabilno, život mu je spašen. A možda ne bi bio da Reguilon nije uočio što se događa te brzo reagirao. Netko bi možda ignorirao situaciju misleći da navijači nešto izvode.

Football is not the most important. Get well soon 💪🙏 pic.twitter.com/Ltwvxy7wrU