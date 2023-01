VIDEO Igrač Arsenala na posudbi vratio se na teren nakon što je izboden

Pablo Mari (29) zaigrao je sinoć po prvi put za Monzu nakon što je prije više od dva mjeseca preživio smrtonosni napad u trgovačkom centru u Assagu. Igrača Arsenala, koji je u Italiji na posudbi, napadač je ubo u leđa. Napad je bio djelo 46-godišnjeg mentalnog bolesnika koji je iskoristio izloženi kuhinjski nož u trgovini Carrefour, a njime je ubio 47-godišnjeg Bolivijca koji je tamo radio te ranio još jednog radnika i četiri kupca.

- Što se dogodilo? Jednostavno, imao sam sreće. Vodio sam svoje dijete u kolicima, a onda sam osjetio oštru bol u leđima. Okrenuo sam se i vidio čovjeka kako ispred mene ubada osobu u vrat. Ja sam dobro, već ću u ponedjeljak biti na terenu - kazao je za La Gazzettu dello Sport, ali njegov oporavak ipak je trajao nešto duže.



Monza je u talijanskom prvenstvu jučer gostovala kod Fiorentine. Završilo je podjelom bodova (1:1), a Mari je u igru ušao u 67. minuti, što je pozdravio i službeni profil Serie A.

- Sjajno je što si se vratio - napisali su.

Amazing to see you back out on a #SerieA💎 pitch @PabloMV5 👏👏👏 @ACMonza pic.twitter.com/8iOG7G6Rwj