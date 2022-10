Nogometaš Arsenala svjedočio potresnim scenama: 'Vidio sam ženu kako umire, to sam mogao biti ja'

Noć se spuštala u Assagu, gradiću pored Milana, a nogometaš Monze Pablo Mari odlučio je sa sinom otići u nabavku u trgovački centar. Dok je razgledavao po trgovini, pomahnitali čovjek je ničim izazvan uzeo nož iz izloga i počeo ubadati ljude.

Jedna osoba je preminula, a tri su završile u bolnici, uključujući i Marija. Htio je obraniti svoje dijete, sukobio se s napadačem, kojeg je policija na kraju uhitila. Nema naznake da je riječ o terorističkom napadu.

Foto: Massimo Alberico / ipa-agency.net

Španjolski stoper, koji je ovog ljeta došao na posudbu u Monzu iz Arsenala, prošao je bez većih ozljeda. Napadač ga je ubo u leđa, ali bez posljedica.

- Što se dogodilo? Jednostavno, imao sam sreće. Vidio sam ženu ispred mene kako umire, a to sam mogao biti ja. Vodio sam svoje dijete u kolicima, a onda sam osjetio oštru bol u leđima. Okrenuo sam se i vidio čovjeka kako ispred mene ubada osobu u vrat. Ja sam dobro, već ću u ponedjeljak biti na terenu - kazao je za La Gazzettu dello Sport.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.