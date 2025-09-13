Naši Portali
Jesu li pogriješili na Maksimiru? Otpisani dinamovac zabio gol nakon pet minuta u novom klubu

13.09.2025.
Hrvatski nogometaš Marko Pjaca na spektakularan je način započeo svoju nizozemsku avanturu. Bivšem Vatrenom trebalo je samo pet minuta da postigne pogodak na debiju za Twente, donijevši svojoj momčadi izjednačenje u važnoj utakmici protiv NAC Brede.

Kakav početak za Marka Pjacu u Nizozemskoj! Povremeni hrvatski reprezentativac u subotu, 13. rujna 2025., upisao je svoj prvi nastup za Twente i odmah se prometnuo u junaka. U utakmici protiv NAC Brede, 30-godišnji krilni napadač ušao je u igru s klupe u 59. minuti, a već u 64. minuti zatresao je mrežu za izjednačenje na 1:1. Pjaca je sam započeo akciju na lijevom krilu, povukao loptu prema sredini te odigrao precizan dupli pas s Kristianom Hlynssonom, nakon čega je iz neposredne blizine mirno pospremio loptu iza leđa protivničkog vratara. Bio je to njegov prvi pogodak još od travnja, kada je u dresu Dinama presudio upravo Rijeci, klubu u kojem je prethodno oživio karijeru.

GOL POGLEDAJTE OVDJE

Njegov dolazak u Twente bio je priča za sebe, realizirana u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka. Nakon što je u Dinamu proglašen prekobrojnim, samo godinu dana poslije povratka iz Rijeke, Pjaca i zagrebački klub dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Dugo je bio bez angažmana, a onda je 2. rujna potpisao dvogodišnji ugovor s nizozemskim prvoligašem. Prema medijskim izvještajima iz Nizozemske, posao je u jednom trenutku bio na rubu propasti zbog dodatnih zahtjeva Pjacinog tima, no uprava Twentea pokazala je veliku upornost i na kraju uspjela postići kompromis te osigurati potpis igrača koji bi mogao biti ključno pojačanje u sezoni.

Povijesni trenutak za Dinamo, glasao Zvonimir Boban: Dolazi potvrda da se klub opet vratio narodu

Ovaj pogodak predstavlja tračak nade da bi Pjaca napokon mogao pronaći mir i kontinuitet koji su mu tako očajnički nedostajali nakon teške ozljede koja mu je usporila karijeru. Njegov talent nikada nije bio upitan; još 2016. godine ostvario je rekordan transfer iz Dinama u Juventus vrijedan više od 20 milijuna eura. U prvoj sezoni u Torinu osvojio je dvostruku krunu, no onda je u ožujku 2017. na utakmici reprezentacije doživio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Uslijedio je niz posudbi u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju, gdje je rijetko uspijevao uhvatiti pravu formu i pokazati raskoš svog talenta.

Unatoč svim nedaćama, Pjaca je bio i ostao dio jedne od najslavnijih generacija hrvatskog nogometa. Bio je važan član reprezentacije na Euru 2016., a posebno se pamti njegov doprinos na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, gdje je Hrvatska osvojila povijesno srebro. Nakon petogodišnje pauze, zahvaljujući sjajnim igrama u Rijeci, ponovno je dobio poziv u reprezentaciju u jesen 2023., potvrdivši da njegova klasa nije nestala. Navijači se nadaju da je pogodak na debiju za Twente najava povratka starog Pjace, onog prodornog i nezaustavljivog krila. Njegov gol nije samo donio bod momčadi, već je i podsjetio nogometni svijet na talent koji odbija odustati.
