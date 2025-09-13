Jesu li pogriješili na Maksimiru? Otpisani dinamovac zabio gol nakon pet minuta u novom klubu

Kakav početak za Marka Pjacu u Nizozemskoj! Povremeni hrvatski reprezentativac u subotu, 13. rujna 2025., upisao je svoj prvi nastup za Twente i odmah se prometnuo u junaka. U utakmici protiv NAC Brede, 30-godišnji krilni napadač ušao je u igru s klupe u 59. minuti, a već u 64. minuti zatresao je mrežu za izjednačenje na 1:1. Pjaca je sam započeo akciju na lijevom krilu, povukao loptu prema sredini te odigrao precizan dupli pas s Kristianom Hlynssonom, nakon čega je iz neposredne blizine mirno pospremio loptu iza leđa protivničkog vratara. Bio je to njegov prvi pogodak još od travnja, kada je u dresu Dinama presudio upravo Rijeci, klubu u kojem je prethodno oživio karijeru.

Njegov dolazak u Twente bio je priča za sebe, realizirana u posljednjim trenucima ljetnog prijelaznog roka. Nakon što je u Dinamu proglašen prekobrojnim, samo godinu dana poslije povratka iz Rijeke, Pjaca i zagrebački klub dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Dugo je bio bez angažmana, a onda je 2. rujna potpisao dvogodišnji ugovor s nizozemskim prvoligašem. Prema medijskim izvještajima iz Nizozemske, posao je u jednom trenutku bio na rubu propasti zbog dodatnih zahtjeva Pjacinog tima, no uprava Twentea pokazala je veliku upornost i na kraju uspjela postići kompromis te osigurati potpis igrača koji bi mogao biti ključno pojačanje u sezoni.

Ovaj pogodak predstavlja tračak nade da bi Pjaca napokon mogao pronaći mir i kontinuitet koji su mu tako očajnički nedostajali nakon teške ozljede koja mu je usporila karijeru. Njegov talent nikada nije bio upitan; još 2016. godine ostvario je rekordan transfer iz Dinama u Juventus vrijedan više od 20 milijuna eura. U prvoj sezoni u Torinu osvojio je dvostruku krunu, no onda je u ožujku 2017. na utakmici reprezentacije doživio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Uslijedio je niz posudbi u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju, gdje je rijetko uspijevao uhvatiti pravu formu i pokazati raskoš svog talenta.

Unatoč svim nedaćama, Pjaca je bio i ostao dio jedne od najslavnijih generacija hrvatskog nogometa. Bio je važan član reprezentacije na Euru 2016., a posebno se pamti njegov doprinos na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, gdje je Hrvatska osvojila povijesno srebro. Nakon petogodišnje pauze, zahvaljujući sjajnim igrama u Rijeci, ponovno je dobio poziv u reprezentaciju u jesen 2023., potvrdivši da njegova klasa nije nestala. Navijači se nadaju da je pogodak na debiju za Twente najava povratka starog Pjace, onog prodornog i nezaustavljivog krila. Njegov gol nije samo donio bod momčadi, već je i podsjetio nogometni svijet na talent koji odbija odustati.