VIDEO Gvardiol maestralnim potezom posramio zvijezdu Arsenala, pogledajte kako ga je bacio na pod

Veliki derbi engleskog nogometa na Uskrs na Etihadu igraju Manchester City i Arsenal. Dvije su to najskuplje nogometne momčadi na svijetu ovoga časa, ali terenom je, posebice u prvom poluvremenu dominirao samo domaćin.

U igri su od prve minute bili hrvatski reprezentativci, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Upravo je jedan potez Gvardiola oduševio sve gledatelje na stadionu, ali i pred malim ekranima. U 15. minuti utakmice Manchester City je bio u kontri koju je vodio Joško Gvardiol.

Njega je pratio Arsenalov ofenzivac Bukayo Saka, a Gvardiol ga je "izvozao" i narodski rečeno, poslao po ćevape. Saka je pokušao zaustaviti hrvatskog reprezentativca, a Gvardiol mu je prodao dva lažnjaka i bacio ga na pod. Slična situacija dogodila se i u 25. minuti. Tada je Saki lažnjak podvalio i Mateo Kovačić i to u svom kaznenom prostoru.

Gvardiol just sent Saka back to Arsenal's academy😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/FfcYFe1Y2I