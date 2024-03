I nakon sezone za zaborav Dinamo može doći do dvostruke krune. To samo dokazuje koliko je jak

Pobjeda u velikom derbiju dala je krila plavima. Ne treba u to sumnjati, Dinamo će u zadnjih devet utakmica HNL-sezone napraviti sve da se na cilju nađe prvi. Hajduk, reći će mnogi, sada za zagrebačku momčad više i ne predstavlja problem. Veća je zadaća, i to nemjerljivo veća, uloviti Rijeku koja uskom stazom prolazi gotovo bez ijedne ogrebotine na putu od 36 etapa. Rijeku treba uhvatiti, na Maksimiru to dobro znaju, a vrijeme će pokazati jesu li dovoljno jaki da u tome i uspiju. Slavlje na Poljudu dat će podstrek kao malo što do sada u ovoj iznimno turbulentnoj sezoni.

Kad kroničari plave obitelji prekopaju arhivu i vrate se na ljeto, dok je stroj još bio pod ravnanjem Igora Bišćana, situacija je djelovala znatno drugačije. Sezona je krenula pobjedom u Superkupu protiv Hajduka, ali cesta se skliskom pokazala već na prvom zavoju. Hajduk je na Maksimiru uzvratio plavima tjedan dana kasnije pa se prolaz nad Astanom na prvoj prepreci u Ligi prvaka uz pobjedu u Puli smatrao paketom nužnog dobra za povratak mira u svlačionicu. Mir je, pokazat će se, kratko trajao, a sudbina je Dinamo i Astanu opet spojila u Konferencijskoj ligi. Igra "europskog padobrana" samo je Astanu automatski poslala među KL-društvo, a Dinamo je tamo dospio na načn da je najprije ispao od grčkog AEK-a u Ligi prvaka, a onda i od praške Sparte u Europskoj ligi. Kad se svemu tome doda masimirskih 0:0 s Goricom, najbolje bi bilo da se prva dva mjeseca, ako već nisu, onda jako brzo zaborave...

Bez ulaženja u navijačke peripetije atenskog ljeta, tranzicija iz Bišćanove u Jakirovićevu eru prošla je dosta trnovito. Dinamo je i nakon europskog rašomona doma bio prilično uzdrman. Osijek je imao 2:0 na Opus Areni pa se Dinamo preokretom domogao bodova, a onda je opet uslijedio paket prve pomoći u vidu lakših ispita (Slaven, Rudeš, Ponikve). Bila je to, opet će se pokazati, samo priprema za poraz na Poljudu i seriju od četiri izgubljene utakmice od pet odigranih. Plavi će izgubiti u Prištini i Velikoj Gorici, odnosno doma od Viktorije iz Plzena, a Jakirović tada biti na konopcima, pred smjenom.

Tko zna, bi li zapravo Jakirović danas bio na klupi Dinama da je Uprava povukla potez kojim bi raskinula suradnju s njim pod svaku cijenu. Kako se krajem listopada moglo saznati iz "kruga stadiona", odšteta Jakiroviću i njegovom stručnom stožeru bila je preskupa za Dinamo. Za vrijeme "nekadašnjeg režima" u Maksimiru treneri su, vjerujemo, bili i skuplji za klub pa bi letjeli istog časa, no Jakirović se spasio i dobio kakvo-takvo povjerenje da momčad krene dalje pod njegovom palicom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamov "The Process" na kraju je ispao dobar, jer momčad je nakon na trenutke i grozne jeseni dobila ritam, jednu razinu prepoznatljivosti i strukture pobjedničke ekipe. Ovog proljeća Dinamo je gubio od Lokomotive i PAOK-a, a svoje domaće obveze odrađuje manje-više konstatno u zelenom. U zadnjih devet HNL- utakmica plavi imaju sedam pobjeda i dva remija, prvih 11 se na dosta pozicija zna već unaprijed, a vide se iz kola u kolo i značajni pomaci u sustavu i načinu igre. Naravno, Europa je kroz svoje solunsko bojište pokazala da pred ovim Dinamom ima još puno posla, ali Dinamo je i dalje tu, u vrhu i u borbi za oba domaća trofeja. Da ste navijačima u listopadu rekli da će se u travanj ući s minusom od pet bodova za vodećom momčadi HNL-a, možda bi malotko vjerovao da će to biti Rijeka, a ne Hajduk. Tih je pet bodova jednim dijelom i produkt neodigrane utakmice s Varaždinom, a pred plavima je i polufinale Kupa na Poljudu.

Jedno je sigurno. Dovede li Sergej Jakirović ovaj Dinamo do titule u HNL-u, to će samo biti dodatan pokazatelj koliko je Dinamo ustvari jak na svim razinama, koliko je strukturalno jači od Hajduka i od ostatka HNL-a. Priča o "hrvatskom Bayernu" tada će dobiti novi znak jednakosti. E sad, Bayern će ove sezone, čini se, krunu predati Bayeru, a vrijeme će pokazati hoće li Rijeka nakon sedam godina opet postati prvak. Hajduk je sve dalje...