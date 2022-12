VIDEO FIFA nahvalila našeg kapetana: Nema dovoljno riječi da opišemo Modrića iz 2018.

Hrvatska reprezentacija danas će od 16 sati s Marokom igrati za treće mjesto i brončano odličje na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Priliku bi mogli dobiti neki igrači s klupe, ali nadamo se i da će Luka Modrić krenuti u prvih 11 te pružiti još jednu sjajnu predstavu na završetku onoga što bi trebao biti njegov posljednji SP.

Kapetan vatrenih ide po broncu, a ima i srebro s Mundijala u Rusiji. Upravo se njegovim nastupom 2018. na svom Twitteru pozabavio službeni profil Svjetskog prvenstva, koji se uz riječi hvale prisjetio najboljih poteza otprije četiri godine. Podsjećamo, Modrić je osvojio nagradu za igrača turnira, a kasnije i Zlatnu loptu.

- Nema dovoljno riječi da opišemo Luku Modrića na Svjetskom prvenstvu 2018. - napisali su uz video sažetaka.

There aren't enough words to describe @lukamodric10 at the 2018 #FIFAWorldCup 🤩 pic.twitter.com/E2AybqoH9C