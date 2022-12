Dopredsjednik HNS-a u Dohi: Cijela država će profitirati na ovom uspjehu reprezentacije

Damir Mišković, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik NK Rijeka, u Dohi je na Svjetskom prvenstvu s hrvatskom reprezentacijom koju danas od 16 sati očekuje dvoboj za treće mjesto s Marokom.

- Super je raspoloženje, idemo po pobjedu. Nećemo pričati kakav je bio penal protiv Argentine, to je sigurno preokrenulo utakmicu. Dečki su dali sve od sebe i jako smo zadovoljni svi u HNS-u i stožeru. Treba im danas dati podršku - kazao je Mišković te dodao:

- Sigurno će brojni navijači biti plus Maroku, no mi smo Hrvatska, jači smo i dobit ćemo to. Ne strahujemo od katarskog suca, ovo je Svjetsko prvenstvo. Neće biti strašno i ako ne osvojimo broncu jer biti među četiri najbolja na svijetu je jednostavno fantastično. To je san svih drugih koji su ispali prije nas. Na ovom uspjehu će profitirati cijela država jer on će promovirati Hrvatsku na svim razinama.

Tko će osvojiti broncu na Svjetskom prvenstvu? Hrvatska u 90 minuta 65,70% +

Hrvatska u produžecima 6,61% +

Hrvatska na jedanaesterce 4,13% +

Maroko u 90 minuta 19,42% +

Maroko u produžecima 1,65% +

Maroko na jedanaesterce 0,41% +

Ne znam 2,07% +

Hoće li Hrvatska konačno dobiti novi stadion nakon SP-a?

- Pa vidjet ćemo, nadam se da ćemo ga jednog dana dobiti - zaključio je Mišković sa smiješkom.