Video: Evo što se dogodi kada Amerikancima date 'srpsku hranu', ćevape i burek

Srpski košarkaš Alen Smailagić pokušao je zadiviti svoje suigrače Erica Paschalla i Jordana Poolea ćevapima, burekom i jogurtom. Na njegovu žalost, nije ih uspio oduševiti hranom koju ovdašnji ljudi uglavnom ne odbijaju osim ako nisu bolesni, ali možda to i ne treba toliko čuditi budući da su Amerikanci u kulinarskom smislu nacija koja se ne odvaja od svojih lanaca s brzom hranom.

Istina, košarkaši Golden State Warriorsa bureku su dali čvrstu sedmicu, ali su zato ćevapi pali na ispitu. Paschall i Poole osobito su se začudili tome da netko uz ćevape pije jogurt, a i pitanje je kako bi regirali da im je Smailagić povrh svega još predložio da prstima grabe luk i potamane glavicu ili dvije.

Korisnike Twittera zasmetalo je što su burek i ćevapi predstavljeni u videu kao srpska hrana, pa je u komentarima izbilo nadmudrivanje koja nacija na njih polaže pravo.

#DubNation, find out what happened when Alen introduced Eric & Jordan to Serbian food 👀 pic.twitter.com/4z3GTPmiL5