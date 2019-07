Kapetan Reala objavio hrvatsku zastavu i poručio Modriću: Ciganski...

Sergio Ramos kapetan je Real Madrida koji se ovih dana nalazi na pripremama u Houstonu gdje se spremaju za novu sezonu.

Jedan od glavnih igrača uz Ramosa i novopridošlog Edena Hazarda bit će i kapetan vatrenih Luka Modrić koji je u odličnim odnosima s braničem.

Dokazuje to i Instagram objava Španjolca koji je postavio fotografiju s treninga gdje se nalazi u borbi za loptu s Modrićem, a uz to je stavio i opis u kojem se nalazi emotikon s hrvatskom zastavom. Uz to je napisao i poruku za našeg veznjaka koja se nekima možda neće svidjeti, ali jasno je da se radi o prijateljskoj šali.

Foto: Instagram/Sergio Ramos

- Ciganski prijatelj...! - napisao je Ramos.

Hoće li mu Modrić odgovoriti saznat ćemo u narednim danima.

>>> Pogledajte kako je Luka Modrić stigao do Zlatne lopte