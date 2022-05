VIDEO Dvije minute su Grbavicu dijelile od finala s Realom, a sve zbog - Štrausa

Ivica Osim je od 1992. do 1994. godine bio trener grčkog Panathinaikosa, a osvojio je Kup Grčke 1993. i 1994. godine, dok je drugo mjesto na tablici osigurao 1993. godine. Između 1994. i 2002. godine je vodio austrijski Sturm, koji je doveo do naslova prvaka 1998. i 1999. godine, osvajanja Austrijskog superkupa 1998. i 1999. godine, a nastupao je i u Ligi prvaka od 1998. do 2000. godine.

Za vrijeme bogate karijere, između ostaloga, bio je trener Željezničara u polufinalnom susretu utakmice Kupa UEFA protiv Videotona. Te noći je Željezničar dijelilo samo dvije minute od prolaska u finale Kupa UEFA-e i dvoboja s Real Madridom. Nakon poraza u Mađarskoj rezultatom 3:1 Plavi su imali priliku na Grbavici izboriti finale. Željezničar je pred 25.000 navijača vodio 2:0 do 87. minute i gotovo bio u finalu s Real Madridom, ali je u toj minuti primio gol i okončao snove plavih.

Upravo je Štraus sa Grbavice predvodio tu legendarnu generaciju Želje. Osimova momčad je najprije u dvije utakmice izbacila bugarski Sliven (s ukupnih 5:2), švicarski Sion (3:2), Dinamo Minsk (3:1), a u polufinalu ih je čekao tada izuzetno jaki mađarski Videoton.



