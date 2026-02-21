Naši Portali
TEŠKA NESREĆA

VIDEO Drama na ZOI: Austrijski bob prevrnuo se pri punoj brzini, evo što se potom dogodilo

Bobsleigh - 4-man Heat 2
ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.02.2026.
u 14:41

Gurači Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi i Daniel Bertschler iskrcali su se iz saonica, no Mandlbauer je ostao ležati nepomično i iznesen je na nosilima nakon 15 minuta

Austrijski bob četverosjed prevrnuo se tijekom druge olimpijskog vožnje u Cortini, klizeći oko 30 sekundi po ledenoj stazi pri čemu je ozlijeđen pilot Jakob Mandlbauer, koji je prevezen u bolnicu. Nakon što su završili na 21. mjestu u prvoj vožnji, Austrijanci su se prevrnuli u 9. zavoju ledene staze tijekom druge vožnje i proklizali gotovo do cilja.

Gurači Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi i Daniel Bertschler iskrcali su se iz saonica, no Mandlbauer je ostao ležati nepomično i iznesen je na nosilima nakon 15 minuta.

Dvadesetsedmogodišnji Mandlbauer bio je pri svijesti i mogao je pomicati ruke, tijelo i glavu, tvrdi APA. Dugo klizanje njihovog boba ostavilo je duboke ogrebotine na olimpijskoj stazi u Cortini, pa je druga vožnja prekinuta. Video nesreće pogledajte OVDJE

Ključne riječi
bob Austrija ZOI 2026. ZOI

