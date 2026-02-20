Naši Portali
Hrvatske predstavnice ostale bez polufinala u brzom klizanju

Short Track Speed Skating - Women's 1500m - Quarterfinals
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.02.2026.
u 21:57

Aščić je u svom trećem nastupu u Milau, nakon ispadanja u kvalifikacijama na 500m i 1000m, povela u svojoj utrci, ali nakon prve trećine je pala na treće mjesto iza predstavnica Kine i Južne Koreje

Hrvatske reprezentativke u brzom klizanju na kratke staze Valentina Aščić (27) i Katarina Burić (29) svoj su nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu okončale ispadanjima u četvrtfinalu discipline 1500 metara.

I Aščić i Burić su zauzele peto mjesto u svojim skupinama, a plasman u polufinale osiguravalo je jedno od prva tri mjesta uz četiri najbrže četvrtoplasirane iz šest skupina.

Aščić je u svom trećem nastupu u Milau, nakon ispadanja u kvalifikacijama na 500m i 1000m, povela u svojoj utrci, ali nakon prve trećine je pala na treće mjesto iza predstavnica Kine i Južne Koreje. Pet krugova prije cilja je pala i na peto mjesto, da bi u predzadnjem krugu pala te definitivno ostala bez izgleda za prolazak dalje.

Burić je u petak imala svoj olimpijski debi, nakratko se u startu utrke probila na treće mjesto, ali ga nije mogla zadržati, većinu druge polovice utrke je provela na začelju da bi se na peto mjesto probila zbog pada Čehinje Vankove.

Kasnije u petak održat će se polufinalne i finalna utrka u ovoj disciplini.

Katarina Burić Valentina Aščić Brzo klizanje ZOI 2026.

