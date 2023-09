VIDEO Brozović i Ronaldo u izdanju kakvom ih još niste vidjeli, plešu i vrte mačevima

Saudijska Arabija se priprema za nacionalni praznik koji će obilježiti 91. godišnjicu preimenovanja Kraljevine Nedžd i Hejaz u Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Klub Al Nassr za koji igraju Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović, nedavno je objavio video najavu ovog značajnog dana.

U tom videu, članovi kluba su se obukli u tradicionalne lokalne odjevne kombinacije i izvodili tradicionalni ples pod nazivom 'aardhu', koji je također poznat kao ples s mačevima.

U videu pogledajte kako je to izgledalo.

#VIDEO: Al-Nassr Club unveils a video in celebration of the #Saudi National Day featuring the team's stars, including Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, and Marcelo Brozović, don traditional Saudi attire and mesmerize with a stunning Ardha dance performancepic.twitter.com/YSOy4TPYbG