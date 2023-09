Veliki povratak na pomolu: Dalić sprema iznenađenje među reprezentativcima?

U ponedjeljak 25. rujna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavit će imena reprezentativaca za nadolazeće kvalifikacijske utakmice – 12. listopada s Turskom u Osijeku i 15. listopada s Walesom u Cardiffu.

Ova lista očekuje se s posebnim nestrpljenjem iz nekoliko razloga. Prvi je – kao i prošloga mjeseca – status Hajdukova kapetana Marka Livaje. Naime, Livaja je bio izostavljen iz rujanskih akcija zbog specifične situacije, utakmice s Latvijom u Rijeci, gdje je u lipnju bio izložen vrijeđanju publike na treningu. Izbornik Dalić već tada je nagovijestio kako Livaji vrata reprezentacije nisu zatvorena, što bi za Hajdukova lidera bilo ohrabrujuće da se u međuvremenu nisu pojavile nove okolnosti – sve slabija forma, i njegova i Hajdukova. Pritom valja imati na umu kako se Dalić teško odlučuje za promjene pobjedničkoga saziva i ozračja, a upravo takvo ozračje obilježilo je rujan. Podsjetimo, središnji napadači u posljednjoj akciji bili su Kramarić, Petković, Frigan i Musa.

Hrvatska je proteklih dana ostala i bez dvojice igrača predodređenih za poziciju lijevoga krila, ozlijeđenih Luke Ivanušeca i Ivana Perišića. Dakle, traži se novo rješenje, a ima li ga Dalić već u rukavu?

Je li možda na pomolu veliki povratak – Josipa Brekala? Naime, iako poziciju na lijevoj strani mogu pokriti Kramarić i Vlašić, a na desnoj strani opcije su Pašalić i Majer, jedino klasično krilo koje je već igralo za reprezentaciju upravo je Brekalo. Ima respektabilna 33 nastupa i četiri pogotka na kontu.

Josip je svoj posljednji nastup za A reprezentaciju ostvario 13. lipnja 2022. godine protiv Francuza (1:0) u Parizu u Ligi nacija, a zbog slabijih izdanja u dresu Fiorentine, nije bio kandidat za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Međutim, Brekalo se na obzoru neočekivano pojavio u lipnju ove godine, kada ga je Dalić stavio na listu pretpoziva za završnicu Lige nacija. To upućuje na to da ga izbornik još uvijek ima na radaru...

Inače, Brekalo je u ovoj sezoni (do jučerašnje utakmice s Genkom u Europskoj ligi) ostvario pet nastupa za Fiorentinu, od toga četiri u Serie A, u kojoj je s 240 minuta provedenih na travnjaku bio korišteniji od Nikole Vlašića u Torinu (222 minute u 4 nastupa) i Marija Pašalića u Atalanti (76 minuta u dva nastupa). Brekalo u tih pet nastupa još uvijek nije postigao pogodak, niti je asistirao, no to njegovu treneru Italianu očito ne smeta. Tako je Josip u teškoj, zahtjevnoj utakmici protiv Atalante (3:2 za Fiorentinu) participirao svih 90 minuta.

Do sljedećega okupljanja nacionalne momčadi očekuje se potpuni oporavak Matea Kovačića, dok na ostalim pozicijama ne bi trebalo biti iznenađenja na popisu, pod uvjetom da svi reprezentativci ostanu neozlijeđeni. Podsjetimo, na posljednjoj listi pretpoziva našli su se Dominik Kotarski iz PAOK-a, Duje Ćaleta-Car iz Lyona, Jakov Medić iz Ajaxa, Nikola Moro iz Bologne i Martin Baturina iz Dinama.

