VIDEO Bjelica nakon drame u Puli: Teško je kad ti nema šest igrača

Nogometaši Osijeka svladali su Istru u dramatičnoj završnici u Puli. Momčad Nenada Bjelice dobro je otvorila utakmicu i na poluvrijeme otišla sa sigurnom prednošću, no u nastavku su sve prosuli i Istra je gotovo odnijela bod. Ipak, Osijek se u 96.minuti u zadnjem napadu spašava i dolazi do pogotka i sva tri boda.

- Imali smo 2:0 na poluvremenu, doduše ne baš iz puno šansi, ali nismo ni Istri ništa dali na drugoj strani. Dosta je to mirno i suvereno izgledalo i onda, naravno, jedan primljeni gol to dosta poremeti u nastavku. U naše se redove tada uvukla određena nervoza i rekao bih da je Istra zasluženo došla do izjednačenja, rekao je Bjelica za službenu klupsku stranicu nakon utakmice.

- Ovo na kraju je bila malo i lutrija što smo uspjeli zabiti za 3:2, no čestitam svojim igračima na velikoj borbi. Vidjeli ste da je i Dinamu ovdje bilo teško kao i nama, vjerujem da će i drugima biti još i teže, dodao je strateg iz Osijeka.

- Tri boda nosimo, Beljo je zabio gol i mi moramo biti zadovoljni. Znate da baš ne ističem naše izostanke, ali je ipak činjenica da je nama šest igrača ovaj puta nedostajalo: Škorić, Bartolec, Nejašmić, Fiolić, Erceg i Lovrić. To su ipak standardni prvotimci, no bez obzira na to igrači koji su ušli su odradili kvalitetnu utakmicu. Imali smo taj mali pad od petnaestak minuta u drugom poluvremenu, ali to je nogomet, rekao je Bjelica.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 19.02.2022., stadion Aldo Drosina, Pula - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

- Protivnik je kvalitetan, teži nadigravanju, ima mlade igrače koji te mogu iznenaditi i oni su to i napravili, ali ipak tri boda nosimo u Osijek. Sve smo poduzeli i igrači na terenu i mi na klupi, a i navijači također da u finišu dođemo do pobjede. Hvala im na tome, ugurali smo praktički loptu u gol, tako da smo i Kohorti uljepšali povratak kući. Zahvaljujem im što su nas došli bodriti i na ovom gostovanju, zaključio je.

Već sljedećeg vikenda na rasporedu je derbi u Gradskom vrtu u kojemu Osijek dočekuje vodeći Dinamo. Bit će to ogled dvije trenutačno vodeće momčadi na ljestvici 1. HNL-a.