VIDEO Bivši vatreni otkrio: Da, Dinamo je kupio tu utakmicu!

Danas je 21. obljetnica jednoga od najtužnijih dana u povijesti HNK Rijeka, dana kada je Rijeka prvi put u svojoj povijesti trebala postati prvakom. Sve je na Kantridi bilo spremno za veliko slavlje, domaćinima je trebala pobjeda nad “nezainteresiranim” Osijekom, ali u smiraj utakmice, nakon Hasančićeva pogotka za 2:1, ispriječila se famozna Krečakova zastavica i zavila Kvarner u crno.

Bila je to jedna od najkontroverznijih sudačkih odluka u povijesti hrvatskog nogometa, za koju je kasnije, 3-D tehnologijom, dokazano da je bila pogrešna. Međutim, ta utakmica, nabijena elektricitetom, prožeta nevjerojatnom napetošću, sadržavala je još sudačkih previda. Sudio ju je tadašnji šef tajne službe Alojzije Šupraha, jedan od najpoznatijih domaćih arbitara, nekada i čovjek s Fifinom značkom, koji kad god mu se spomene Kantrida ‘99., uvijek reagira na isti način. Burno.

Po 60.000 DEM stimulacije

– Ja sam se u više navrata ispričao Osijeku što sam ga oštetio u toj utakmici dosudivši kazneni udarac za Rijeku koji nije postojao. Da je tada postojao VAR, taj kazneni udarac bih poništio. I da nije bilo toga kaznenoga udarca, Rijeka nikada ne bi postigla pogodak u toj utakmici – kazao nam je Šupraha, koji je u Hrvatskoj nogometnoj ligi vodio 146 utakmica, a danas je delegat na Uefinim utakmicama.

Boško Balaban bio je u to vrijeme 20-godišnji napadač Rijeke.

– Toga dana doživio sam najveću sportsku nepravdu u svojoj karijeri. Bio sam sudionik te akcije u kojoj je postignut pogodak jer sam prebacio loptu za strijelca Hasančića. Počeli smo slaviti pogodak, a onda se dogodio šok. Sve ste to već puno puta vidjeli, ne treba tu previše pametovati – kazao nam je Balaban.

Zanemarimo načas nepriznati gol. Zašto je Rijeka igrala loše u toj utakmici?, pitali smo Boška.

– Vjerojatno se radilo o velikom pritisku, mi smo u glavama već bili prvaci i slavili unaprijed. Zato u toj utakmici nismo igrali na visokom nivou, no mi smo pobjednici u toj utakmici iako nam pobjednički pogodak na kraju nije bio priznat. S druge strane, morate znati da je tadašnja Croatia u toj utakmici stimulirala Osijek (spominjalo se 60.000 njemačkih maraka po igraču, nap. a.). To su nam rekli igrači Osijeka, da se bore da Croatia postane prvak – ističe Balaban i nastavlja:

– Bio je to idealan trenutak da postanemo prvaci jer su se za naslov do zadnja dva kola borila tri kluba, Hajduk, Croatia i Rijeka. To je u Hrvatskoj rijetkost. Atmosfera na Poljudu i na Kantridi bila je presavršena, a u Maksimiru turobna.

Oteti-prokleti naslov Dinama

Jurica Vranješ, tadašnji nogometaš Osijeka, potvrdio nam je da je Croatia financijski stimulirala njega i njegove suigrače.

– Bilo je lijepo igrati u toj atmosferi na Kantridi. Imao sam tada 18 i pol godina, igrao sam neopterećeno, bez ikakva pritiska, ne razmišljajući o tome tko će biti prvak, Rijeka ili Croatia. Za vrijeme utakmice nisam znao za stimulaciju, nego sam za nju saznao poslije utakmice, u autobusu, od starijih igrača. Tada je rečeno da će isplata biti za nekoliko dana, budući da smo mi svoj dio pogodbe bili ispunili – kazao nam je Vranješ.

Dok se na Kantridi odvijala drama nad dramama, Dinamo je u Maksimiru rutinski odradio posao protiv Varteksa, svladao ga 2:0 i burno proslavio naslov uz spektakularnu kulisu od dvije tisuće gledatelja. Boysi nisu bili na toj utakmici i koji dan kasnije ispričali su se Rijeci na “otetom-prokletom” naslovu prvaka.

Četiri dana nakon trilera na Kantridi, Osijek je u još jednoj kontroverznoj utakmici, u finalu Kupa svladao Cibaliju s 2:1. Tada su, poput Riječana, travnjak suzama natapali Vinkovčani, a pričalo se samo o sucu Sinovčiću...

