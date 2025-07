VIDEO Bivši trener Dinama bio je ranjen i proživio dramu: 'Mislio sam da će me ubiti'

Nogometne legende Vahid Halilhodžić i Džemal Hadžiabdić postali su ambasadori FK Velež. Ova imena, duboko urezana u historiju Veleža i svjetskog fudbala, iskazala su spremnost da budu dio nove priče Rođenih, priče koja se oslanja na historiju, autentičnost, jasnu strategiju, plan i viziju budućnosti Veleža, poručili su iz mostarskog kluba.

Legendarni nogometaš Veleža i danas priznati svjetski trener Vahid Halilhodžić imao je burnu životnu priču. Na internetu se pojavila ratna snimke kada je popularni Vaha progovorio za medije, nakon ranjavanja u dvorištu vlastite kuće, prenosi N1. Yutel je tada iz Mostara izvještavao o Halilhodžićevom ranjavanju, a potom je legendarni nogometaš Veleža i bivši trener Dinama novinaru Omeru Vatriću ispričao kako se našao u životnoj opasnosti.

- U trenutku te velike pucnjave bio sam ispred svog kafića. I vidio sam tu pucnjavu iz pravca moje kuće. Imao sam razgovor sa suprugom, koja mi je rekla da se oko moje kuće jako puca. Bez puno razmišljanja sjeo sam u auto i odjurio prema Rondu što sam brže mogao. Kad sam došao do kružnog toka, vidio sam puno naoružanih ljudi. S moje lijeve strane bila je vojska iza Platana. Možda 15 do 20 ljudi s uperenim oružjem. S druge strane bila je rezervna policija s tri patrolna automobila. Ja sam u tom trenutku ušao između njih i bio u križnoj straži, iako se u tom trenutku nije pucalo. Pucnjava je potpuno prestala. Pokušao sam uspostaviti vezu između zapovjednika satnije i pričuvnog sastava milicije, pa sam krenuo prema vojsci pokušavajući se predstaviti - rekao je ranjeni Halilhodžić iz bolničkog kreveta.

- Prestanite pucati, bit će rata, svi ćemo izginuti. U tom trenutku mi je vojnik koji je bio najbliži rekao: 'Stani, pucat ću te, ubit ću te!' I dalje sam išao nadajući se da će me prepoznati, htio sam da me prepozna i vidi da nisam naoružan. Iza njega mi je još jedan vojnik oštrim tonom rekao: 'Ako mi se malo približiš, pucat ću te i ubit ću te, bježi kući'. U tom trenutku iza mojih leđa rezervna policija je govorila: 'Vaha, bježi kući, ubit će te'. Kad sam se okrenuo, ona dva vojnika su se naciljala u mene i pogodili su me u rame. Mislio sam da će me ubiti - ispričao je tada Halilhodžić novinaru. Video možete pogledati OVDJE.

Popularni Vaha u karijeru vodio Dinamo, PSG, Nantes te nekoliko reprezentacija, posljednji put je kao trener radio u Maroku. Svim navijačima Dinama ostao je u lijepo sjećanju iako nisu uspjeli proći PAOK u Europskoj ligi, a otišao je iz Maksimira zbog neslaganja sa Zdravkom Mamićem.