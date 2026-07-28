Trener Milana odgovorio na pitanje koliko će još dugo Modrić igrati nogomet

Milan se za novu sezonu priprema u australskom Perthu, a novi trener momčadi Ruben Amorim osvrnuo se na Luku Modrića koji bi se suigračima trebao priključiti u Perthu.

"Teško je reći hoće li Modrić igrati. Ideja je da ovdje igra prijateljske utakmice, ali nikad se ne zna. Želim da igra, ali još moramo vidjeti hoće li", rekao je Amorim.

Zatim je odgovorio na pitanje koliko će još dugo Modrić igrati nogomet.

"Koliko će još godina igrati? Ovisi o njegovim željama. Iz onoga što sam vidio prošle sezone, on još uvijek može igrati na vrlo visokoj razini. Igrao je vrlo dobro, ne samo tijekom sezone, već i na Svjetskom prvenstvu", rekao je Amorim i dodao:

"Pomoći će mladim igračima, ali i cijeloj momčadi. Želimo igrati nogomet temeljen na posjedu lopte, a ako postoji igrač koji je jedan od najboljih na svijetu u upravljanju ritmom i kontroliranju posjeda, onda je to Luka Modrić."