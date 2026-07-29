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LOVE 0:1

Rožman vjeruje u prolaz Zrinjskog protiv islandskog Valura

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
Foto: Denis Kapetanovic
1/3
VL
Autor
Hina
29.07.2026.
u 15:41
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"Imam povjerenje u momke. Jako su gladni suprotstaviti se Valuru, pokazati da smo bolja momčad na terenu i proći u sljedeći krug", rekao je Rožman na klupskoj konferenciji za novinare.

Trener nogometaša mostarskog Zrinjskog Simon Rožman izrazio je optimizam uoči uzvratne utakmice 2. pretkola Konferencijske lige protiv islandske momčadi Valur, u kojoj će Mostarci na svom terenu u četvrtak od 20.30 sati pokušati nadoknaditi 0-1 zaostatak iz prvog susreta i izboriti prolazak dalje.

"Imam povjerenje u momke. Jako su gladni suprotstaviti se Valuru, pokazati da smo bolja momčad na terenu i proći u sljedeći krug", rekao je Rožman na klupskoj konferenciji za novinare.

Rožman je ocijenio kako je Zrinjskom u prvom susretu nedostajalo mirnoće u završnici, a prostor za napredak vidi i u prekidima te organizaciji igre. Dodao je da je momčad dobro iskoristila protekli tjedan za trening i pripremu uzvrata. Kazao je kako, unatoč rezultatskom minusu, vjeruje da je sve i dalje u rukama njegove momčadi te očekuje strpljivu, ali agresivnu i napadački usmjerenu igru.

Zdravstveno stanje u momčadi uglavnom je dobro. Izvan konkurencije je vratar Goran Karačić, dok se Neven Đurasek postupno vraća nakon ozljede tetive.

"Ekipa je spremna i fizički jaka. Mentalno je iskusna, ali i jako gladna jer ove godine želimo napraviti dobar rezultat i u Europi", rekao je Rožman. 
Ključne riječi
Zrinjski Simon Rožman

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