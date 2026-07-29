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NOVOST U BRAZILU

Nogometaš suspendiran sve dok se protivnik kojeg je ozlijedio ne oporavi

ARHIVA Split: Portugal u Ligi nacija pobijedio Hrvatsku u zadnjoj minuti rezultatom 3:2, 2020.
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.07.2026.
u 16:00
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"Počinitelj prekršaja ostaje suspendiran sve dok se ozlijeđeni igrač ne vrati treninzima uz maksimalno razdoblje od 180 dana", stoji u obrazloženju odluke.

Branič brazilskog nogometnog prvoligaša Internacionala Victor Gabriel kažnjen je zabranom nastupa od maksimalno šest mjeseci ili sve dok se igrač kojega je ozlijedio, napadač Cruzeira Gabriel Pec ne oporavi od loma noge kojega je zadobio nakon grubog prekršaja, odlučio je Brazilski visoki sportski sud.

U susretu Internacionala i Cruzeira igranom prošle srijede Pec je u svom debiju za novi klub zadobio lom potkoljenice nakon neopreznog starta Victora Gabriela.

"Počinitelj prekršaja ostaje suspendiran sve dok se ozlijeđeni igrač ne vrati treninzima uz maksimalno razdoblje od 180 dana", stoji u obrazloženju odluke.

Victor Gabriel izrazio je žaljenje zbog svog prekršaja:

"Radilo se o nesretnom incidentu. Ispričao sam se i ponudio pomoć. Zamolio sam ga za oprost, a jedino što sada mogu jest moliti se za njega."

Ključne riječi
nogometaš Brazil

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