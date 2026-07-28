Evo kako Fifa misli prodati prava za Svjetsko prvenstvo i zašto se Uefa protivi

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) namjerava prodati 20 posto udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijardi eura.

Sljedeća svjetska prvenstva bila bi organizirana pod pokroviteljstvom nove tvrtke FFE, a FIFA bi ostala većinski vlasnik. Privatni investitori moći će kupiti oko 20 posto novoosnovane podružnice FFE, koja se procjenjuje na 17.56 milijardi eura.

FFE će objediniti komercijalna prava svih natjecanja pod pokroviteljstvom FIFA-e, uključujući muška i ženska svjetska prvenstva te klupsko svjetsko prvenstvo.

Prema The Timesu, takav dogovor mogao bi povećati pritisak za daljnje proširenje broja sudionika Svjetskog prvenstva ili čak za češće organiziranje prvenstva. FIFA bi ostala većinski vlasnik tvrtke i zadržala kontrolu nad kalendarom natjecanja i nogometnim zakonima.

Svih 211 članica Fife također bi dobile manje udjele u novoosnovanoj tvrtki FFE, koje bi mogle zadržati ili prodati. FIFA planira iskoristiti te dodatne prihode za ulaganje 8.8 milijardi eura u razvoj nogometa diljem svijeta tijekom sljedeće četiri godine. The Times tvrdi da su u pripremu planova bili uključeni i pojedinci iz kruga američkog predsjednika Donalda Trumpa, a isti izvor je također naveo da se investicijski plan priprema već nekoliko mjeseci i da ga moraju odobriti i članovi FIFE.

Financial Times je u vezi s tim napisao da vodeću ulogu u mogućem novom FIFA projektu ima tehnološki investitor Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, koji je oženjen Trumpovom kćeri Ivankom. Navodno Kushner vodi konzorcij investitora putem svog fonda Thrive Eternal.



Europski nogometni savez (UEFA), na čelu sa Slovencem Aleksanderom Čeferinom, prije nekog vremena oštro je reagirao na prve medijske izvještaje u vezi s prodajom komercijalnih prava, a nedugo nakon toga FIFA je i službeno potvrdila svoju namjeru.

"U tom smislu, prijeđena je granica koju sve odgovorne nogometne institucije nikada ne bi smjele prijeći. UEFA je cijelu stvar shvatila izuzetno ozbiljno, a svi nacionalni savezi i ostali nogometni dionici - lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti nogometa - trebali bi učiniti isto“, napisala je UEFA.

"Duša i upravljanje nogometom nisu roba kojom se može trgovati, posebno uz potpuni nedostatak transparentnosti u pogledu toga tko će od toga imati financijsku korist. Nitko od nas ne posjeduje nogomet, FIFA nema pravo prodavati ga“, oštro je napisala UEFA.