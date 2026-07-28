Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJAJNE BROJKE

Real Madrid nije ništa osvojio, ali je zaradio rekordnih 1,221 milijardi eura

LaLiga - Real Madrid v Real Oviedo
Foto: Isabel Infantes/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
28.07.2026.
u 21:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"Operativni prihodi isključujući prihode od transfera igrača dosegli su 1.221 milijardu eura, što je 3.1 posto više nego u prethodnoj financijskoj godini", napisao je klub u objavi.

Španjolski nogometni div Real Madrid ostvario je rekordnih 1.221 milijardi eura prihoda u sezoni 2025./26., unatoč tome što nije osvojio trofej.

"Operativni prihodi isključujući prihode od transfera igrača dosegli su 1.221 milijardu eura, što je 3.1 posto više nego u prethodnoj financijskoj godini", napisao je klub u objavi.

Real Madrid je tako prvi put premašio granicu od 1.2 milijarde prihoda, što nijednoj sportskoj organizaciji na svijetu nikada nije uspjelo.

Klub je također prijavio neto dobit od 26 milijuna eura, što je osam posto više nego u sezoni 2024./25.

Izvrsnim financijskim rezultatima značajno su pridonijeli veći prihodi od obnovljenog stadiona Santiago Bernabeu, koji su porasli za 11 posto na 363 milijuna eura, kao i nova sponzorska partnerstva.

Real je u lipnju imenovao Josea Mourinha za novog trenera, naslijedivši Alvara Arbeloa, a prva momčad je također pojačana, s igračima poput Bernarda Silve i Marca Cucurelle.

Prema medijskim izvješćima, Real je već dogovorio dolazak krilnog igrača Yana Diomandea iz RB Leipziga, dok se za veznjaka Rodrija iz Manchester Cityja također kaže da je jedna od meta transfera.
Ključne riječi
financije Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!