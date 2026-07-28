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PROTIV INFANTINA

Britanski premijer osudio Fifinu ideju: Nogomet ne pripada investitorima, a SP nije proizvod

Andy Burnham visit to Harlow
Foto: Richard Pohle/NEWS SYNDICATION
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 23:24
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"Dozvolite mi da ovo kažem vrlo izravno. Nogomet ne pripada investitorima. Pripada ljudima koji pune tribine i koji stoje uz aut-liniju iz tjedna u tjedan, bez obzira na vrijeme. Svjetsko prvenstvo nije proizvod."

Predsjednik Fife Gianni Infantino navodno razmatra jedan od najradikalnijih poteza u povijesti nogometa: prodaju manjinskog udjela u komercijalnom poslovanju Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Fifa želi osnovati novu tvrtku čija bi vrijednost, prema pisanju The Timesa, mogla dosegnuti oko 17,5 milijardi eura, a projekt bi Infantinu mogao donijeti i osobnu financijsku korist.

Prema planu, nova bi kompanija upravljala svim Fifinim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo. Svih 211 članica Fife dobilo bi vlasnički udio koji bi mogle zadržati ili prodati, dok bi se dio novca usmjerio prema nacionalnim savezima. Fifa bi zadržala većinu vlasništva, a privatni investitori kupili bi između 20 i 30 posto udjela.

O projektu se navodno razgovaralo i s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, a Fifa bi prema nekim informacijama mogla surađivati s investicijskom bankom JP Morgan na prikupljanju nekoliko milijardi eura. Jedan visokopozicionirani nogometni dužnosnik plan je opisao kao "nuklearnu bombu" za sport.

Uefa je žestoko osudila ideju, tvrdeći da "duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se trguje".  "Nitko od nas nije vlasnik nogometa, Fifa ga nema pravo prodavati", poručili su iz Uefe.

Dozvolite mi da ovo kažem vrlo izravno. Nogomet ne pripada investitorima. Pripada ljudima koji pune tribine i koji stoje uz aut-liniju iz tjedna u tjedan, bez obzira na vrijeme. Svjetsko prvenstvo nije proizvod. To je najveće natjecanje u svjetskom sportu i nikada ga nitko nije mogao prodati. Ukrasite ponudu kako god želite. Nakon što prodate dio, prodali ste ga. Nogomet pripada navijačima. Oduvijek je pripadao i uvijek će pripadati.

Novi britanski premijer Andy Burnham također je osudio ovu ideju.

"Dozvolite mi da ovo kažem vrlo izravno. Nogomet ne pripada investitorima. Pripada ljudima koji pune tribine i koji stoje uz aut-liniju iz tjedna u tjedan, bez obzira na vrijeme. Svjetsko prvenstvo nije proizvod. To je najveće natjecanje u svjetskom sportu i nikada ga nitko nije mogao prodati. Nakon što prodate dio, prodali ste ga. Nogomet pripada navijačima. Oduvijek je pripadao i uvijek će pripadati", poručio je Burnham.

 
Ključne riječi
fifa+ Andy Burnham

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