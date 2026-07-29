Matjaž Kek: Moramo biti bolji nego na Rujevici, Derry City je ozbiljna momčad

Nogometaši Rijeke u četvrtak gostuju kod Derry Cityja na stadionu Ryan McBride Brandywell u utakmici 2. kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Utakmica je na rasporedu od 18.30 sati po lokalnom odnosno 19.30 sati po srednjoeuropskom vremenu, a Bijeli na gostovanje putuju s golom prednosti iz prve utakmice (1:0).

– Prije svega moramo dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici. Igrači Derry Cityja već su u utakmicama protiv CSKA i protiv nas u prvom ogledu, pokazali da se radi o ozbiljnoj ekipi, taktički disciplinirana, a doma su puno opasniji. Ne očekujem puno drugačiji pristup, ovisi o tome koliko ćemo im dozvoliti. Zato je bitno da svojim gardom i govorom tijela pokažemo karakter, rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke, u najavi utakmice.

Najtrofejniji trener Rijeke ima igračko iskustvo igranja protiv Derry Cityja kada je s Mariborom slavio u Sjevernoj Irskoj u utakmici kvalifikacija Lige prvaka.

– Sjevernoirski nogomet, naročito Derry City, je ekipa koja ima čvrst karakter, hrabrost i pozitivan bezobrazluk. Moramo na to znati odgovoriti, biti kvalitetni na dodavanju kad imamo loptu, imati svoj plan i neće biti problema. Ali ponavljam, 1:0 je prednost koja nam ne dozvoljava nikakvo opuštanje, ustvrdio je Matjaž Kek.